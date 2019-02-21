詐騙集團反被騙！20歲車手取款慘遭埋伏痛毆

2019-02-21 10:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市52歲黃姓父親接到電話，聽到神似兒子聲音喊救命，哭說因積欠債務，遭討債集團控制毆打，心急如焚的父親不疑有他，準備了8萬元依約到鼓山區交款，親友得知提醒黃父是「詐騙」，決定敎訓車手，曾姓車手前來取錢，眾人一擁而上，曾嫌嚇得將現金往天空撒，企圖拖延時間逃逸，跑了500公尺仍被抓住帶回現場，幸好警方及時趕到。

鼓山分局今指出，黃父接到求救電話聲音乍聽是兒子，對方也哭喊「爸爸」，黃父心急求助鄰居、親友，所有人都提醒他「遇到詐騙了」，建議先假裝配合，再埋伏敎訓逮人送警。

後續黃男接獲詐騙集團來電，鄰居及親友們陪同到歹徒指定的鼓山區河西一路，將現金放入紅包袋內，埋伏等候車手前來，曾姓車手（20歲）果然出現取錢，不料，眾人早已憤怒難消，見車手出現便一擁而上，曾嫌嚇得將現金往天空撒，企圖拖延被害人的時間以逃逸，大約跑了500公尺，仍然遭尾隨的黃父親友抓住帶回現場。

追逐過程讓路過民眾誤以為有鬥毆事件，嚇得趕緊報警，幸好巡邏員警離現場不遠，立即趕抵，曾嫌反向警方求饒。

鼓山分局龍華派出所調查發現，曾姓車手居住新竹地區，受到詐騙機房指示，當天一早就搭高鐵南下，接獲指令便前往取款，不料遭到埋伏，曾嫌坦承犯行，訊後依詐欺罪嫌移送法辦，警方呼籲接獲疑似詐騙電話一定要保持冷靜，「一聽二掛三查證」就是遇詐的處理方式，另外被害親友們也不要過度激憤，以免涉法。

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