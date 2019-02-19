疼孫拿保命錢「救人」遭詐 巧遇警拿回贖金阿公哭了

2019-02-19 11:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣1名農民阿公接到詐騙集團電話，佯稱他的愛孫買毒沒付錢，阿公愛孫心切，為了救孫，拿出20萬元退休積蓄交給36歲郭姓車手，郭男身上帶著厚鈔前往彰化火車站搭車，看見巡邏員警神色慌張刻意躲避而露餡被逮，警方帶被逮的郭男回到取款案發地現場模擬，阿公正巧也由受理報案的警方帶到現場勘察監視錄影器，被害人、嫌疑人相遇，阿公從警方手裡拿回保命錢，當場哭了！

這起詐騙案件起因於郭男車禍後失業，經朋友介紹找到郭男向警方聲稱的「收貨款」、每次獲2000元酬勞的工作，郭男還先預支13萬元，打算由逐筆工作酬庸還借款，警方查出，郭男被逮前已依照詐騙集團的指示向其他被害人取款過1次，昨天（18日）在員林國小附近向農民阿公取款後，轉往彰化火車站搭車，剛好，巡邏警員發現郭男形跡可疑，眼神疑似詐騙集團的車手，隨即向前盤查。

彰化分局民生派出所長吳建明表示，郭男看到巡邏員警神情太過慌張，表現出來的動作很怕被警察看到，刻意躲到公共廁所，員警上前盤查，在郭男身上查獲手機1支、提款卡1張及2袋裝有現金新台幣各為20萬元及13萬3千元，合計為33萬3千元。

民生所員警帶郭男重回取款地確認犯案地點，好巧不巧，農民阿公交給郭男20萬元，回到家還是沒有看到孫子，再次撥打詐騙集團電話，已關機轉語音信箱，阿公才恍然大悟自己受騙上當，向員林警方報案，員林警方帶阿公回案發地察看四周路口監視器，監視器竟然故障，阿公心想完了、積蓄沒了，就在阿公心情跌入谷底，看到郭男被警方上銬，阿公眼眶泛激動的淚水，高興地說不出話來。

阿公向警方表示，歹徒佯稱他的孫子購買毒品安非他命3公斤（價值150萬元）尚未付款，若不立即給錢，將對其孫子不利，他為了救孫一時慌張害怕，又連絡不上孫子，心想救人要緊，才依照詐騙集團的指示，獨自開車到員林國小將20萬元現金，親手面交給詐欺車手郭男，等回到家沒看到孫子才知慘了被騙，趕緊向警方報案。

20萬元是農民阿公辛苦工作存下來的退休金，失而復得能夠全數找回，農民阿公喜極而泣，感謝彰化警方迅速破案逮捕詐騙車手，追回現金。

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