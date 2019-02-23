貨進不去美國！？川普說不排除簽行政命令封殺華為

2019-02-23 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日在推特發文談論5G，稱美國應透過競爭取得領先，而非阻止目前更先進的技術，被外界解讀是向華為遞出橄欖枝。川普表示，以行政命令封殺華為是一個選項，但目前還不會有任何動作。

《彭博》報導，美國對華為態度成為各界關心焦點。川普說，以行政命令封殺華為，不讓其通訊產品販售到美國是一個選項，但目前他們還沒有任何動作，強調如果真要下手，會與司法部長一起行動。至於是否將華為納入美中貿易談判中？川普說這仍是一個需要思考討論的問題。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與貿易代表團成員則建議川普按兵不動，不要簽署行政命令封殺華為或其他中國通訊公司，因為此舉可能影響貿易談判。

川普在白宮橢圓辦公室會見中國務院副總理劉鶴代表團時則強調，他想要和中國來場公平競爭，「如果可以的話，我們不想封殺任何人。」川普還提到，是否撤銷對華為財務長孟晚舟的控訴不會是討論的議題之一。

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