川金二會下週登場 美專家憂川普急於求成讓步過多

2019-02-23 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於下週在越南舉行「川金二會」，美國國務卿龐皮歐日前表示，期待金正恩能兌現北韓徹底去核的承諾，並希望兩國領袖能在此次會晤「向前邁出歷史性的一步」。有些美國的北韓問題專家則擔心，川普可能會因為急於求成，而在無核化問題上對金正恩做出過多讓步。

《美國之音》報導，美國的北韓問題專家普遍對「川金二會」不抱太高的期望，甚至擔心川普在無核化問題上對金正恩做出過多讓步。美國智庫傳統基金會亞洲研究中心的高級研究員克林諾（Bruce Klingner）就說，第一次川金會時美國犯了好幾個錯誤，但願此次會晤能在美國不過早做出讓步的情況下，讓北韓的無核化問題有實質性的重大進展。

小布希政府時期的白宮國家安全委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）則表示，第一次川金會時，川普承諾暫停美國與南韓的聯合軍演，而這些軍演為朝鮮半島提供了威懾力量與和平，他擔心此次川普又會做出讓步，「下個週末我們可能在河內看到這種情況的重演」。

美國智庫外交關係協會的美韓政策主任史奈德（Scott Snyder）也說，很多人擔心川普會放棄美國駐南韓美軍甚至是美韓同盟關係，以換取北韓的無核化承諾，藉此獲得諾貝爾和平獎。他認為，美國應在談判過程中透過提出和平的前景，把重要的誘惑擺在桌面上，試探北韓是否願意做出相應回應。

史奈德還分析，雖然南韓期望實現朝鮮半島和平，但南韓把北韓看成是一個經濟機會，美國則把北韓看成是一個無核化的挑戰，因此，美國與南韓如何有效協調這兩種不同的觀點，讓北韓沒有機會利用美國與南韓之間的分歧，將是一大挑戰。

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