軟硬兼施？北韓欲重開航線 川金二會前遭美國打槍

2019-02-19 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會即將在2月底於越南河內登場，美國總統川普近來對北韓領導人金正恩頻釋善意，促進北韓去核腳步。外媒報導，就在川金二會前夕，美國拒絕北韓重開部分領空，要以軟硬兼施的方式增加談判籌碼。

《路透》報導，聯合國國際民航組織（ICAO）與其192個會員國，正努力協助平壤當局開展跨越南北韓領空的航線。有鑑於北韓先前屢屢進行飛彈試射和核武測試，航空業者紛紛繞路避開危險路線。但只要確保安全無虞，航線重開將讓班機往來各地時更省時、省油，北韓亦能經營自己的商業航班，可望對因受制裁入不敷出的北韓經濟注入活水。

報導引述知情人士說法，ICAO藉由培訓北韓軍方與國家航空人員來協助北韓航空產業，北韓也要求ICAO准許他們使用美國製的飛航圖表。

但這一系列措施遭美國澆了一桶冷水，華盛頓當局希望累積一切可用來談判的資源，直到平壤確實提出重大、具體的無核化計畫為止，「美國會握緊這些可用的資源或條件確保萬無一失，直到北韓的表現讓他們認為值得鬆手。」

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