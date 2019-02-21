葡萄拿去微波竟會變火球？ 最新研究揭背後原因

2019-02-21 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕微波爐雖然是加熱食物的好工具，但並非所有食物都可以進行微波，假如將葡萄拿去微波，就會變成火球。外國研究最近終於解開葡萄微波後變火球的謎題，原來兩個圓形水基物品可以增強微波的功率，進而產生熱點。

如果把一顆葡萄對半切開，並保持連接兩瓣葡萄間的「皮」，再放到微波爐裡加熱，幾秒後葡萄就會噴出火花。綜合報導指出，19日刊登在《美國國家科學院院刊》（PNAS）期刊的研究發現，將對半切開的葡萄拿去微波，之所以會產生火焰的關鍵在於兩個相接近的、圓形狀、富含電解質的含水球。

研究人在實驗中嘗試其他類似的圓形物體，像是櫻桃、鵪鶉蛋、自製水凝膠珠，結果微波後也會產生相同的燃燒效果。研究指出，當放進去微波的是兩個被切開、但仍「藕斷絲連」靠在一起的物品，微波加熱就會把能量壓縮到兩者的接觸點上，接觸點會在短時間內聚集大量能量，產生強大、高密度的電場（electric field）、之後粒子會因為互相碰撞，釋放出光和熱。

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