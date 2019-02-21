微笑背後藏著滿滿憂鬱？ 你可能患有「微笑憂鬱症」

2019-02-21 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕很多現代人常因為生活忙碌，出現憂鬱症狀，不過並非所有憂鬱症患者都能從外表看出。英國學者就指出，最危險的病況是「微笑憂鬱症」（smiling depression），這樣的人表面看起來很快樂，內心其實非常憂鬱。

綜合外媒報導，英國劍橋大學（University of Cambridge）學者拉姆絲（Olivia Remes）指出，微笑憂鬱症指的是有憂鬱問題，但卻成功將問題隱藏的人。近年來微笑憂鬱症變得越來越普遍，有相當高比例的人在心情低落時，會試圖將負面狀況隱藏起來，這類的人很有可能會選擇自殺。

拉姆絲表示，想要得知一個人患有微笑憂鬱症相當困難，因為他們「看起來」並沒有難過的理由，他們可能有工作、有房子、有伴侶，而且當你與他們互動時，他們會展現微笑、和你有段愉快的對話。然而拉姆絲指出，上述那些都是微笑憂鬱症患者所戴上的面具。

拉姆絲提到，微笑憂鬱症患者內心常感到絕望、低落，有時更會考慮要自殺。其他類型的憂鬱症患者可能有自殺的念頭，卻沒有足夠的能力去實行自殺計畫。然而微笑憂鬱症患者因為平常就有能力去面對日常生活，因此更容易真的實現自殺的計畫。

微笑憂鬱症患者常見的症狀有暴飲暴食、非常容易因批評或遭拒絕（rejection）而受傷。這類人在夜晚更容易感到憂鬱，而且覺得必須睡得比平常更久。拉姆絲說，微笑憂鬱症也與人的個性有關，那些常預期自己會失敗、難以面對尷尬、羞辱狀況的人較容易得病。

如果你發現自己可能患有微笑憂鬱症，別過度擔心，拉姆絲舉出了幾種有效的解決方法，像是冥想、運動。美國研究曾指出，每週進行2次冥想與運動、持續8個星期，就可以降低40%的憂鬱情形。

此外，找出人生中的目標，也能改善微笑憂鬱症，奧地利神經學家法蘭克爾（Viktor Frankl）表示，擁有良好心理健康的基礎，就是找到人生此自的目標。我們應該將注意力從自己身上移開，並找出一些目標、朝著它慢慢進步，就算每天只有一點點的進步，仍可以帶來正面的影響。

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