研究：美國藥用大麻合法化州 少年吸食比例反而較低

2019-02-17 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕大麻因為會讓人產生心理、生理反應，在台灣被列為毒品，不過，美國近年來陸續有些州將大麻合法化。最近還有研究發現，美國那些將藥物大麻合法化的州，青少年呼麻的比例反而較低。

綜合外媒報導，目前美國已有33個州以及華盛頓哥倫比亞特區開放藥物用大麻，加州、科羅拉多州、內華達州等10個州及DC更開放娛樂用大麻。最近由美國波士頓學院（Boston College）進行、刊登在《美國藥物和酒精濫用雜誌》（American Journal of Drug and Alcohol Abuse）上的研究發現，那些開放藥物用大麻的州，青少年吸大麻的比例反而比禁止大麻的州低了1.1個百分點。

研究又將青少年族裔與吸大麻比例進行比對分析，結果發現開放藥物用大麻的州裡，非裔少年吸大麻的比例，比禁止大麻的州低了4個百分點，拉丁裔青少年則是低了約3個百分點。而且隨著大麻合法化的時間變長，青少年吸大麻的比例也跟著下降。

研究領導者柯蕾（Dr Rebekah Levine Coley）說，有些人認為將藥用大麻除罪、合法化，可能會導致年輕人吸大麻的比例上升，但研究結果卻是相反。雖然研究團隊也不清楚為何藥物大麻合法化，會讓青少年吸食比例下降，但一種可能原因是，當社會對於藥用大麻更寬容後，家長反而會進一步去監督小孩，與他們談起藥物話題。

不過研究顯示，大麻合法化後青少年吸食比例下降的現象，僅反映在藥物大麻方面。假如合法的是娛樂用大麻，並不會讓青少年吸食的比例下降。

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