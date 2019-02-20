美資深外交官看習近平：過早放棄低調路線是錯誤...

2019-02-20 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對中國採取強硬立場，但他多次表示和中國國家主席習近平是好友。美國前資深外交官芮效儉認為，習是可以打交道的領導人，但過早偏離低調路線，放棄「韜光養晦」，以更為強勢的定義中國的利益是一個錯誤。

《美國之音》報導，前美國助理國務卿芮效儉（J. Stapleton Roy）表示，想解決美中之間的問題，光靠私交不夠，雖然與習近平打交道不難，但不能基於領導人的個人關係來處理重大的國家問題。

芮效儉提到，第一次和習近平接觸是在習擔任浙江省委書記訪美時，當時習比其他人還要早到場，後來雙方也多次接觸。芮效儉也表示，他一向根據美國是否能夠與中國領導人打交道來衡量他們，他認為習是美國可以打交道的一位領導人。

不過，他認為，習過早偏離保持低調的概念，所謂的「韜光養晦」，而更為強勢的定義中國的利益是一個錯誤。習近平和川普一樣，都訴諸於民族主義情緒，因為中國對它如此迅速的成為世界上一個主要的大國而感到自豪，習近平一直在利用這種情緒。

芮效儉也提到，在習近平統治下的中國，正在犯美國常犯的「大國沙文主義」錯誤，但他真正問題在於共產黨內部的腐敗。他認為，習近平會逐漸明白，必須在政治制度有所改變，才能因應中國社會和經濟的重大變化。

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