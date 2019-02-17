香港深圳灣大橋 通車才12年驚現鋼纜斷裂

2019-02-17 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕近年中港基礎建設工程不斷出現問題，香港連接中國的「深圳灣公路大橋」通車才12年，一般壽命有50、60年的外置鋼纜，已經疑似因鏽蝕導致斷裂，須暫時封閉其中2線道路；香港特區政府承認這種情況並不正常，但強調大橋結構仍然安全。

法國國際廣播電台（RFI）報導，2007年7月通車的「深圳灣公路大橋」全長5.5公里，連接香港流浮山和深圳蛇口，由兩地政府各自建造，香港段長達3.5公里，承建商為金門－Skanska－中鐵大橋局聯營公司。

香港路政署署長陳派明16日召開記者會表示，15日例行檢查發現，大橋往香港方向段有1條直徑達160毫米的外置鋼纜疑似因鏽蝕斷裂，由於鋼纜以灌漿保護，難以觀察鏽蝕情況，需用其他方法檢測有否涉及施工品質、原料或保養問題。

陳派明表示，經專家現場檢驗後，確定道路結構安全，建橋時已考慮到須更換鋼纜，因此有足夠的安全係數，讓缺少一條鋼纜也可安全行車。他說，為了安全起見，在更換鋼纜的6週內，會暫時封閉3線道的其中2線。

報導指出，工程界人士都認為，鋼纜一般有50至60年的壽命，使用12年就斷裂十分罕見。港府前土力工程處長陳健碩說，就算鋼纜鏽蝕，也不會10多年就斷裂，他質疑鋼纜本身就有瑕疵，或是灌漿時混入水和空氣，加速鏽蝕。

另外，據香港《蘋果日報》指出，該大橋香港段的工程顧問是奧雅納，其負責的廣深港高鐵香港段，去年曾被港鐵指數字計算錯誤，導致列車在試車時出軌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/