反對港府修訂「逃犯條例」 泛民派：港人不相信中國

2019-02-16 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港政府欲修訂《逃犯條例》，香港泛民主派人士今持續提出異議，擔心一旦該法令通過，日後中國政府將可循正式途徑要求香港政府拘捕和引渡台灣疑犯。其中，泛民派的公民黨立法會議員楊岳橋更指出，在這個問題上，「香港人不相信中國」，政府應只要單獨放寬對台灣的限制即可，不必連同中國和澳門一起修訂。

過去由於台、港沒有引渡協議，2018年2月一對香港情侶來台旅遊，男友陳同佳殺害女友潘曉穎後，遂自行反港，導致香港政府事後雖因陳男涉嫌盜竊女友財物將其逮捕，但卻無法引渡他到台接受調查殺人事件，至今香港警方僅能向他提起盜竊及處理贓物罪。

然而對於香港政府欲修訂「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」，盼未來以個案方式，容許港中台三地逃犯的引渡要求，楊岳橋認為，假如香港政府是「真心」為了在台灣疑被港人男友殺害的死者討公道，就應用最快、公眾最能接受的方法來處理，即「引渡條例只對台灣鬆綁」，不必連同中國和澳門一起修訂。

楊岳橋指出，在這問題上，「香港人並不相信中國」。楊岳橋說，香港法庭審訊中的證據來源，將會是律政司從引渡國家取得後，再呈交予法庭，然而反過來，中國提供的證據能讓人「百分百安心」嗎？而民主黨胡志偉也認為，中國常以經濟罪名將政治犯和異見分子入罪，其司法制度的確令人質疑。

香港眾志秘書長黃之鋒今也在臉書上表示，英國過去以「「No agreement is better than a bad agreement（無協議勝過糟糕的協議）」」為由，拒絕中國及香港訂立引渡協議，其核心就是為了防止中方利用刑事控罪，達成打擊政治異見的目的。

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