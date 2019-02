反對港府修訂「逃犯條例」 泛民派：港人不相信中國

2019-02-16 19:12

〔即時新聞/綜合報導〕針對香港政府欲修訂《逃犯條例》,香港泛民主派人士今持續提出異議,擔心一旦該法令通過,日後中國政府將可循正式途徑要求香港政府拘捕和引渡台灣疑犯。其中,泛民派的公民黨立法會議員楊岳橋更指出,在這個問題上,「香港人不相信中國」,政府應只要單獨放寬對台灣的限制即可,不必連同中國和澳門一起修訂。

過去由於台、港沒有引渡協議,2018年2月一對香港情侶來台旅遊,男友陳同佳殺害女友潘曉穎後,遂自行反港,導致香港政府事後雖因陳男涉嫌盜竊女友財物將其逮捕,但卻無法引渡他到台接受調查殺人事件,至今香港警方僅能向他提起盜竊及處理贓物罪。

然而對於香港政府欲修訂「逃犯條例」和「刑事事宜相互法律協助條例」,盼未來以個案方式,容許港中台三地逃犯的引渡要求,楊岳橋認為,假如香港政府是「真心」為了在台灣疑被港人男友殺害的死者討公道,就應用最快、公眾最能接受的方法來處理,即「引渡條例只對台灣鬆綁」,不必連同中國和澳門一起修訂。

楊岳橋指出,在這問題上,「香港人並不相信中國」。楊岳橋說,香港法庭審訊中的證據來源,將會是律政司從引渡國家取得後,再呈交予法庭,然而反過來,中國提供的證據能讓人「百分百安心」嗎?而民主黨胡志偉也認為,中國常以經濟罪名將政治犯和異見分子入罪,其司法制度的確令人質疑。

香港眾志秘書長黃之鋒今也在臉書上表示,英國過去以「「No agreement is better than a bad agreement(無協議勝過糟糕的協議)」」為由,拒絕中國及香港訂立引渡協議,其核心就是為了防止中方利用刑事控罪,達成打擊政治異見的目的。

