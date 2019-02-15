黃之鋒警告！ 台灣人赴港旅遊恐成下個李明哲

2019-02-15 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與中國、香港一直沒有引渡或移交逃犯的協議，香港政府13日提出修法建議，讓可以跟沒有簽訂引渡協議的地方進行個案合作，引發香港民主派人士擔憂一旦立法通過，台灣人到香港將面臨隨時被受審和關押的風險。對此，香港眾志秘書長黃之鋒認為，香港政府藉由修改引渡制度，讓到香港旅遊的台灣人恐怕變成下一個李明哲。

去年2月，20歲的港女潘曉穎被男友陳同佳在台灣殺害棄屍，由於台、港之間沒有引渡協議，陳男返港後只被控竊取女友財物等罪名，無法被引渡到台灣接受調查。香港保安局13日建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，建議將引渡嫌疑犯的程序適用於與任何未訂有長期安排包括雙邊協定或多邊公約的地方，包括中國、澳門和台灣。

黃之鋒：港府利用兇殺案修改引渡制度

黃之鋒今天在臉書上表示，香港政府藉由一宗在台灣發生的港女兇殺案，提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》。黃之鋒說，過去若中國政府要拘捕和檢控台灣人，只要台灣人不踏足中國，就無須面對有關法律程序，但台灣人權工作者李明哲從廣東珠海市拱北口岸進入中國時被捕，其人身安全在踏入中國範圍的一刻開始失去保障。

黃之鋒預估，按目前政局，修法建議將於今年夏天在香港立法會通過，屆時若有台灣政界人士被北京政府定性為觸犯中國的罪行，只要該人在香港過境、逗留或旅遊，都有被引渡至中國的可能，請台灣人別上當。

賴中強：在網路上罵中國都可能在港被引渡

《新唐人亞太台》報導，經濟民主聯合召集人賴中強指出，如果香港政府完成這項立法，像是在網路上聲援中國民主運動或對中國政府威法施政抗議，都可能被中國政府檢控，在香港被引渡中國受審。賴中強說，這樣也代表香港就真的沒有所謂的「一國兩制」，是完全中國內地化。

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