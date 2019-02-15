外傭拔掉冰箱插頭忘插回 40包母奶全報銷年輕媽媽哀嚎

2019-02-15 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港一位年輕媽媽，辛苦擠了約40袋的母乳，存放在家中冷凍庫中。未料傭人為接熨斗燙衣服，拔掉冰箱插頭忘記插回，母乳全融化。由於母奶冰過又融化恐變質，不能拿來餵食寶寶，令該母親在網路上崩潰大喊「好心痛呀！」

這名年輕媽媽透過臉書社團分享心痛經歷，表示母乳放在冰箱裡，卻因傭人要燙衣服，將冰箱插頭拔掉改插熨斗插頭。傭人事後說，燙完衣服後，又被雇主先生叫去煎年糕，因此忘了插回冰箱插頭。導致圖片中塞滿冰箱的約40袋母乳，全部融化。媽媽強調，整個空間裡有3個插座，早就有向傭人說過不准用冰箱的插座，傭人卻辯說熨斗線不夠長，令她心痛無力喊「救命...」。

網友們看了貼文也紛紛投以同情留言，「真的好心痛」、「我明白，光是公寓大樓停電我都超緊張」、「好心痛阿」、「我懂，我的放在公司，無故被人丟了」，也有不少人提議別浪費，留起來做手工皂或母乳浴給寶寶洗澡，甚至有網友大方表示「我免費幫妳作手工皂留念，當年我也儲奶儲地好緊張。」令痛失母奶的母親直呼「謝謝！好有愛！」

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