改槍比玩火槍罪更重 可判關10年

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，遭裁定羈押禁見兩個月。 （記者王文麟攝）

藝人孫鵬和狄鶯之子孫安佐因在河畔噴射自製火焰槍，涉犯公共危險等罪嫌而被拘提，並進一步搜出他持有改裝散彈槍，疑有殺傷力，已送往刑事局鑑定；前台北地檢署主任檢察官、律師王銘裕昨指出，法院裁定其涉刑法恐嚇公眾、公共危險及槍砲等罪嫌，且有串證、滅證之虞將孫安佐收押禁見，其中，最重的不是公共危險罪嫌，而是「未經許可持有非制式獵槍」罪嫌，若經鑑定真的具有殺傷力，依法可處三年以上、十年以下徒刑。

王銘裕表示，依司法院的函釋，槍枝殺傷力的定義為：「在最具威力的適當距離，以彈丸可穿入人體皮肉層的動能為基準」，而檢警過往查扣到槍枝大多會送往刑事局鑑定，刑事局鑑定若彈丸單位面積動能達二十焦耳／每平方公分以上，當單點衝擊力達到此數值，即足以穿入人體皮膚與肌肉層，而具殺傷力；至於孫另被控未經許可持有模擬槍，依法可處一年以下徒刑。

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王銘裕指出，孫所涉恐嚇公眾罪，是指以加害生命、身體或財產的方式，對不特定多數人散布恐嚇訊息；成立要件包括有恐嚇內容、對象是公眾，且已足以危害公共安寧或使社會產生恐慌，法定刑為二年以下徒刑；另外他在公開場合使用火焰槍，噴出十多公尺的巨大火焰，被控涉犯公共危險罪中的「以他法致生往來危險」，構成要件就是在道路、橋樑等公眾往來設備上，透過損壞或壅塞以外的方式，足以發生公眾交通危險的行為，依法可處五年以下徒刑。

此外，孫安佐曾在美國有犯罪紀錄，在台灣是否會構成累犯？王銘裕表示，外國法院的確定判決，不能作為台灣法院論以累犯的依據，不能加重刑度，但如果檢察官調出在國外的犯罪紀錄，法官雖然不能用累犯加重，但很可能會認為「品行」與「素行」不佳，而在法定的刑度範圍內直接判得比較重。

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