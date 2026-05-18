不只玩火槍 家藏改裝散彈槍 孫安佐4罪收押

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐 嚇公眾、公共危險等罪嫌，遭裁定羈押禁見 兩個月。 （取自孫安佐IG、記者王文麟攝）

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐持自製的火焰槍噴出十多公尺的巨大火焰，還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」，孫男將噴火影片上傳IG，檢警獲報前往孫家搜索，赫然發現他還持有疑有殺傷力的改裝散彈槍，檢方前天依公共危險、槍砲等五罪聲押禁見孫，法官則認為孫涉犯恐嚇公眾、公共危險及非法持有非制式獵槍及模擬槍共四罪嫌重大，且有串滅證之虞，昨裁定羈押禁見兩個月。

檢方是以上述四罪加上刑法放火未遂共五罪嫌聲押；法官則認為孫涉犯上述四罪嫌重大，且本案尚有其他證人及共犯未到案，待深入追查、釐清，故於案件偵查完備前，有事實足認孫有串證、滅證之虞而有羈押原因存在。

請繼續往下閱讀...

孫安佐是在十四日於IG上傳影片，「公開二〇二六最新發明神級火箭槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，畫面曝光引發網路議論。

警方認為孫安佐持用的火焰槍，射程及威力超出一般民用範疇，且在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，涉犯公共危險等罪，前日清晨前往孫安佐及其經紀人、網紅「重讀」陳昱中家中搜索，查扣肩負式噴火裝置、輸油管、工業用可燃氣體鋼製安全儲存罐，甚至在孫家發現改裝散彈槍、模擬槍，「重讀」家中則搜出大麻。

孫安佐稱多年前就在研究火槍，先是利用上網自學，再透過網路商店購買零件組裝，之前就曾經拍過類似影片，不知這是違法行為。

檢方訊後聲押孫安佐，他家所扣的改裝散彈槍，疑有殺傷力，已送至刑事局鑑定；至於「重讀」同樣涉恐嚇公眾、以他法致生公眾往來之危險，及毒品危害防制條例中的施用及持有第二級毒品等罪嫌，諭知三萬元交保並限制住居、限制出境出海。

「重讀」交保切割孫︰真的太麻煩了

「重讀」昨晨交保後說，孫堅持要拍火槍研究發明，雖有勸說不要往這方向發展，但仍無法控制孫；他認為，孫安佐應該要成長，自己無法繼續以經紀人身分陪伴他，最多只能跟他當朋友，因為「真的太麻煩了」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法