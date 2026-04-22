國民黨三星鄉長李志鏞涉貪 一審重判12年

國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞，因圖利特定廠商並收賄，宜蘭地方法院昨依貪污罪判處十二年徒刑。（資料照）

國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞，因圖利特定廠商並收賄，宜蘭地方法院昨宣判，認定兩項工程共收賄廿萬元，依貪污罪判處十二年徒刑，褫奪公權三年；李志鏞被依法停職，將由縣政府派員代理鄉長職務。

依法停職 由縣府派員代理 李宣布退出選舉 將上訴

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宜蘭地檢署調查，李志鏞在二〇一九至二〇二〇年間，將「花海周邊意象」內定給廠商張聖謙得標。期間不僅接受張男的高檔餐酒招待，工程驗收完成後，收受廿萬元期約賄款。此外，針對「耶誕樹裝飾案」，李志鏞也違法指示下屬將施工經費切割為小額採購，規避政府採購法，逕行指定由張男承作。

宜蘭地院法官指出，李志鏞身為鄉長，竟主動要求業者在採購案中，保留廿萬元做為回扣而索賄，並取得業者交付賄賂，二項工程犯罪事證明確，依涉貪收受賄賂罪處十二年徒刑，褫奪公權三年，沒收不法所得廿萬元。

李志鏞喊冤否認收賄，表示將提起上訴。昨晚，李志鏞並宣布，將退出政治與選舉，改以志工與觀察者身分為鄉親服務。

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