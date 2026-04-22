金門料羅港圍堤 遭胡亂回填海砂

楊姓工地主任盜採金湖鎮新頭段國有地海砂，回填料羅港圍堤。 （金門地檢署提供）

金門某營造公司楊姓工地主任涉以工程砂源不足，未達設計高度無法估驗計價，竟私挖國有土地一萬一〇七四立方公尺回填使用，還企圖獲取回填料三四三萬餘元工程費；金門地檢署偵查終結，依竊盜罪嫌提起公訴，求刑一年六月。

濫挖金湖國有地

工地主任起訴

金門地檢署接獲金門縣警察局金湖分局通報，指縣港務處發包的「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」，去年被人發現涉及盜採砂石情事，隨即指派主任檢察官葉子誠指揮偵辦。

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去年九月十二日，檢察官與相關單位前往現場會勘，過濾近二個月監視器影像，傳喚多名證人，查出楊男是某營造公司工地主任，負責「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」，他聲稱因砂源不足，未達契約預定的設計高度，無法辦理估驗計價，在未向主管機關申請土石採取許可的情況下，逕自派遣挖土機前往由縣府管理的金湖鎮新頭段某國有土地挖掘海砂集中放置，再用數輛砂石車載運海砂至料羅港區北碼頭區圍堤內回填使用。

檢方查出，楊男共載運七九一趟車次，竊取海砂約一萬一〇七四立方公尺，已嚴重破壞珍貴國有海砂資源，還企圖獲取金門縣港務處堤後回填料三四三萬二九四〇元工程費。

全案上週偵查終結，檢方以楊男涉犯刑法竊盜罪嫌將他提起公訴，並審酌被告所為對於國土資源及海岸環境產生重大不良影響，侵害法益不輕，具體求刑一年六月。

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