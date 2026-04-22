蹭雄女惹議網紅 詐團首腦

爭議網紅吳柏緯。（取自IG wbw565）

總轉水虛幣洗錢1.7億 逮31人扣勞斯萊斯幻影等豪車

以拍攝「乖乖牌變壞女生」影片引發爭議的網紅吳柏緯，以經營潮流服飾為掩護，實際暗中與境外詐騙集團合作，操控虛擬貨幣，擔任在台水房「總轉水」，短短一年多洗錢高達一億七千多萬元，警方發動六波掃蕩行動，逮捕卅一人，還查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車等名車，主嫌吳男已遭羈押禁見，屏東地檢署於今年三月偵結起訴。

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把乖乖牌變壞 皆橋段

吳柏緯（二十七歲）於社群平台營造多金形象，擁有四．四萬名粉絲，去年吳因拍攝「將乖乖牌女學生改造成壞女孩」系列短片，找小模穿上高雄女中制服以性感、露溝風格呈現，引發雄女學生及校友強烈反彈，校方不滿影片內容貶損校譽報警提告。

吳也在高雄中學外拍攝類似影片，搭訕一名穿著繡有「雄中」制服的男生，稱要把「乖學生變壞」，把男學生帶到店內改造，同樣引起雄中學生及校友不滿。

刑事局南部打擊犯罪中心昨宣布偵破以網紅吳柏緯為首的詐騙集團，調查發現，吳嫌從二〇二三年底開始透過臉書、IG刊登「家庭代工」徵才廣告，吸引民眾上鉤，再誘騙提供銀行帳戶和提款卡，淪為人頭帳戶，用來接收詐騙款項。

檢方調查，吳柏緯犯罪集團由吳柏緯擔任主要指揮角色，水房核心幹部為林承昊與劉家銘，劉男負責與境外詐騙機房聯繫，林男則指揮旗下車手在國內提款，待林男集結車手所提領的現金後，再交由劉男兌換成泰達幣。

檢方調查，劉家銘與林承昊扣除二人應得報酬（含車手團隊成員）約七％，剩餘約九十三％的泰達幣則轉入吳柏緯虛擬貨幣錢包，吳柏緯自行扣除約一％報酬後，將其餘約九十二％的泰達幣轉匯至境外詐欺集團虛擬貨幣錢包，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。

27歲吳柏緯 收押後起訴

檢警查出，吳嫌自二〇二四年初至二〇二五年七月間，透過泰達幣洗錢超過五六三萬顆，換算新台幣逾一億七千萬元，金流龐大驚人。

檢警自二〇二四年三月起陸續發動六波查緝，在高雄多處據點搜索，查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車、勞力士名錶、精品鞋及大量現金等贓證物，全案共帶回吳嫌及幹部、車手等卅一人，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪移送。

警方查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車、勞力士名錶、精品鞋及大量現金等贓證物。（警方提供）

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