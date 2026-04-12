社會安全網關鍵困境：人力過載、分工重疊

保護令制度存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防。（資料照）

專家學者認為只修法不夠

保護令制度存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題不僅在於修法是否加重責任，更關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防；衛民法律事務所律師孫瑞蓮則認為，保護令審理與實際案件間常存在時間差，恐使法院低估急迫性，建議未來修法應強化即時處置、資料共享與風險評估機制，以提升整體保護效能。

陳培瑜指出，保護令制度問題不僅在修法，更在第一線人員缺乏風險辨識能力，過往培訓未系統納入相關能力，導致難以及時應對複雜案件。

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正視第一線人員負荷過重

因此，修法應同步檢討專業訓練與跨域合作能力，並正視警察、檢察官等人力負荷過重問題；若僅加重責任卻缺乏配套，恐加劇體系崩潰。當前社會安全網關鍵困境在於「人力過載、分工重疊」，應先補足資源與完善跨部會協作，方能讓修法發揮實效。

孫瑞蓮表示，保護令審理與實際案件間常有約兩個月時間差，導致證據難以及時反映風險，法院可能因資訊落差而低估急迫性，形成制度漏洞；她建議，修法應強化即時與預防機制，允許法院依被害人陳述、報案紀錄等初步資料先行採取暫時性保護措施，並建立跨機關即時通報與資料共享機制，以縮短資訊落差。

跨部會未串接 缺整合平台

銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎則認為，現階段最大問題是跨部會整合不足，如衛福部、內政部警政署、法務部之間，缺乏整合平台，雖然三個單位掌握部分資訊，但彼此沒有完整串接，建立整合通報平台，這技術上並不困難，卻可以大幅降低漏洞。

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