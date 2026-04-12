為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    社會安全網關鍵困境：人力過載、分工重疊

    2026/04/12 05:30 記者楊心慧／台北報導
    保護令制度存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防。（資料照）

    保護令制度存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防。（資料照）

    專家學者認為只修法不夠

    保護令制度存在許多漏洞，立委陳培瑜指出，現行問題不僅在於修法是否加重責任，更關鍵在於第一線人員風險辨識能力不足及制度配套未到位，加上跨部會協作與資訊傳遞存在落差，導致難以及時介入與預防；衛民法律事務所律師孫瑞蓮則認為，保護令審理與實際案件間常存在時間差，恐使法院低估急迫性，建議未來修法應強化即時處置、資料共享與風險評估機制，以提升整體保護效能。

    陳培瑜指出，保護令制度問題不僅在修法，更在第一線人員缺乏風險辨識能力，過往培訓未系統納入相關能力，導致難以及時應對複雜案件。

    正視第一線人員負荷過重

    因此，修法應同步檢討專業訓練與跨域合作能力，並正視警察、檢察官等人力負荷過重問題；若僅加重責任卻缺乏配套，恐加劇體系崩潰。當前社會安全網關鍵困境在於「人力過載、分工重疊」，應先補足資源與完善跨部會協作，方能讓修法發揮實效。

    孫瑞蓮表示，保護令審理與實際案件間常有約兩個月時間差，導致證據難以及時反映風險，法院可能因資訊落差而低估急迫性，形成制度漏洞；她建議，修法應強化即時與預防機制，允許法院依被害人陳述、報案紀錄等初步資料先行採取暫時性保護措施，並建立跨機關即時通報與資料共享機制，以縮短資訊落差。

    跨部會未串接 缺整合平台

    銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎則認為，現階段最大問題是跨部會整合不足，如衛福部、內政部警政署、法務部之間，缺乏整合平台，雖然三個單位掌握部分資訊，但彼此沒有完整串接，建立整合通報平台，這技術上並不困難，卻可以大幅降低漏洞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播