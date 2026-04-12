絕對能源吸金50億 再收押2大營運長

絕對能源集團負責人邱志豪（左）是吸金累犯。（資料照）

台北地檢署偵辦「絕對能源」吸金詐騙案，首腦邱志豪去年涉非法吸金遭起訴後交保，仍另創虛擬貨幣DeFi借貸平台，吸金逾五十億元、受害逾千人。台北地檢署今年一月底拘提邱等九人聲押獲准，九日發動第二波搜索，帶回李明城等三名營運長及六名業務。檢方複訊後，聲請羈押八人，另一名限制住居。

台北地院昨裁准羈押禁見兩名營運長高寀甄、潘宏欣與兩名業務鄭亦君、楊典其，另裁定卓姓業務員羈押未禁見；營運長李明城五十萬元交保；李姓、蔣姓業務員各三十萬元、十萬元交保。

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絕對能源集團自二〇二三年起，在高級飯店舉辦投資說明會，宣稱投入虛擬貨幣與潔淨能源技術，發行甲、乙種特別股吸金，標榜年利率廿五％至四十二％，並提供實體股票取信投資人，實則以龐氏騙局手法向三一六人吸金二點七億元。北檢去年底依違反銀行法等罪起訴邱男等人，求刑六年至十八年，並對公司求處一億元。

檢調追查，邱男去年交保後竟另推虛擬貨幣借貸方案，要求投資人以現金或泰達幣（USDT）購買集團自創的「TBT幣」，並稱透過DeFi（去中心化金融）平台放貸、以另一虛幣「EGT幣」作擔保，宣稱月息三％至七％，吸引近千人投入。實際上並無放貸行為，相關虛幣亦無價值，四年吸金高達五〇億元。

北檢本月九日指揮調查局及警方搜索九處，拘提李明城、高寀甄、潘宏欣等三名營運長及六名業務員；檢方複訊後，聲請羈押八人，另一名限制住居。全案朝違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪擴大偵辦。

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