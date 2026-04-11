曝黃國昌造勢現場「悄悄做1事」！四叉貓笑瘋：避免太難看

四叉貓表示，本來媒體區後方有14排椅子，到後面僅收到剩下5排，還非常零散。他也忍不住大笑稱，來了一堆重要來賓，結果一千張椅子都坐不滿，還偷偷收掉後面的椅子避免太難看。（取自四叉貓臉書）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今日下午在三重舉辦「411讓新北更有型」誓師大會。網紅四叉貓爆料，疑似因為工作人員發現現場人太少，竟在活動開始後悄悄把空椅子收起來，「避免太難看」。他也笑稱，黃國昌的YT直播鏡頭，根本不敢拍前十排以後空曠的場景。

四叉貓今日在臉書發文，他表示，現場大約擺放1000張椅子，分前後兩部分，但連前半區500張都沒坐滿，他因此推測現場僅約300人左右，就算隨著活動進行人數增加，最後也頂多500到600人。

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四叉貓還爆料，可能是現場人太少關係，活動開始後還把後面的椅子收掉了，本來媒體區後方有14排椅子，到後面僅收到剩下5排，還非常零散。他也忍不住大笑稱，來了一堆重要來賓，結果一千張椅子都坐不滿，還偷偷收掉後面的椅子避免太難看。

四叉貓指出，有趣的是，黃國昌的YouTube頻道原本僅約2000到3000人觀看，活動開始一個多小時後，同時觀看人數突然在10分鐘之內暴增至4萬多人，且維持了一個小時。

四叉貓對此表示：「可惜小草寧願在家看直播，最後現場1000張椅子才坐滿一半。」他也笑稱YT直播鏡頭根本不敢拍前十排以後空曠的場景。最後，他也不忘補刀，表示黃國昌的專屬座車以及其他宣傳車，在活動現場旁邊紅線違停超過一小時，「警察都沒抓！」

黃國昌直播人數暴增至4萬人以上。（取自四叉貓臉書）

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