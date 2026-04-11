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    本報專訪》美上將、AI霸主Palantir顧問：AI對台灣防衛至關重要

    2026/04/11 19:06 記者方瑋立／台北報導
    美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

    美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

    台灣正積極透過國防特別預算等方式，尋求建立無人機產業聚落，並採購具AI輔助能力的C5ISR系統，現為戰場AI巨擘「Palantir」資深顧問的美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）今（11日）受訪直言，由AI驅動的情報蒐集、目標標定、部隊保護與維持能力，對台灣防衛絕對是關鍵所在。他也對去年觀察「漢光41號」演習給予高度評價，認為台灣軍隊訓練與高層支持，皆出現了跳躍式的改變。

    佛林今天受福和會邀請在台北晶華酒店出席「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，與國內外專家學者、退伍將領，包括前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、日本第32任海上幕僚長武居智久、日本第34任陸上自衛隊陸上幕僚長岩田清文、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）、前韓美聯合司令部副司令任浩永等人座談。

    針對台灣政府欲透過國防特別預算，積極尋求國防自主、無人載具與整合AI的C5ISR系統，佛林接受《自由時報》專訪時強調，AI技術對台灣防禦是絕對不可或缺的，尤其是由AI驅動的情報蒐集、目標標定、部隊保護，乃至於實際維持部隊運作的能力，對台灣而言至關重要。

    佛林直言，美方從過去行動中汲取慘痛教訓，自去年「午夜之錘」行動以來，美國已加速推動相關部署，以確保擁有適當的AI能力，來應對大規模且極快速的作戰需求。他認為，美方必須持續與台灣分享在「絕對決心」與「史詩怒火」等行動中所獲取的實戰經驗。

    佛林去年曾訪台觀察「漢光41號演習」，他分享心得說，演習將第一線應變人員、後備部隊與現役部隊結合在一起，進行大規模動員演練，這對測試軍隊戰備水準極具價值。佛林強調，這項進展必須建立在獲民選文人政府高層支持的基礎上；這兩個層面的結合，代表台灣軍隊的訓練方式與獲政治領袖支持度上，出現了跳躍式的改變。

    但他也提醒，軍隊不能只停留在下達命令與演練計畫，必須每天實地演練，因為實際執行將需要極高的時間掌握、排序、同步性與協調性，絕不能等到危機發生才來解決。

    至於台灣仍被排除在國際聯合軍演外的困境，佛林認為，現在應該是各國克服政策挑戰的時候，應尋求具創意的方法讓台灣在海外訓練，或將區域夥伴與盟友帶到台灣協助訓練。

    他舉例，中國每年也會派約25名士兵參與在泰國舉行的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）多國聯合軍演，但他們只做人道救援減災等科目。只要經過周密考量與發揮創意，必然能找到讓台灣參與多邊合作的途徑。

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