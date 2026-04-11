「晶華→orange出國」紙條柯文哲辯拼錯字 張育萌：判決看得出法官氣炸

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，391頁的完整判決書10日公開。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，柯文哲自己對橘子（許芷瑜）的說法一變再變，還鬼扯說自己是「arrange」拼錯字。判決看得出法官氣炸，認定柯文哲指示共犯、證人出國，無視自己犯錯，最終也成為四罪判17年的量刑因素之一。

張育萌在臉書發文表示，沈慶京和應曉薇都是在2024年8月28日被搜索，隔天，綽號「橘子」的柯文哲隨行秘書許芷瑜，突然在凌晨4點10分，臨時訂一張飛日本的機票，橘子買完機票，當天就出國了。完全就是一場說走就走的旅行。

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張育萌指出，8月30日，檢調搜索柯文哲，就在他的辦公室查扣到撕碎的便條紙，上面是柯文哲親手寫的關鍵紙條「晶華→orange出國」。更可怕的是，這個「晶華→orange出國」在紙條上清楚標示是第二點，第一點是「木可內帳，有無洩漏？帳本？自我檢查」。結果，事蹟敗露後，柯文哲竟然狡辯說，自己是不小心把「arrange」（安排）拼錯寫成「orange」（橘子）。當時，柯文哲鬼扯是因為京華城案爆發，他就想帶陳佩琪出國躲避紛擾，這張紙條跟橘子無關。

張育萌續指，問題是，到了接押抗告庭上，柯文哲卻突然改口，說橘子當時就在國外念書，他只是記下橘子的「這個事實」，並不是說要指示橘子出國。照這版本柯文哲的說法，橘子回國又再飛日本，都沒有跟柯文哲說，他也沒跟橘子聯繫。

張育萌分析，這兩個說法根本完全矛盾，柯文哲永遠以為這樣瞎掰，只要他可以自圓其說，檢察官到法官通通看不出破綻。但事實狠狠打臉，一審判決書寫得很清楚，柯文哲寫的「晶華→orange出國」文字，加上橘子一回國兩天後又訂機票飛日本，「可見被告柯文哲確有指示共犯或證人離境之舉」。

他說，法官不但認定橘子就是在柯文哲的指示下出國，而且還很生氣，在判決書寫下「被告柯文哲於遭查獲以來自始至終均否認全部犯行，足見其犯後完全未能正視己身錯誤之態度，不足為犯後態度之有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源。」這最後也成為四罪判17年的量刑因素之一。「事實證明，阿北和律師騙小草，整天鬼扯唬爛，法官根本都看在眼裡」。

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