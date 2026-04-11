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    首頁 > 政治

    本報專訪》美前太平洋陸軍司令：美台軍售是長期合作 北京無權置喙

    2026/04/11 18:52 記者方瑋立／台北報導
    美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

    美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

    針對外界揣測中國欲藉政治動作，當作未來干預美台軍售的籌碼，美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）今（11日）表示，美台軍售完全是美國與台灣之間的事，與中國將採取何種行動毫無關聯。他強調，美國與台灣擁有長期的關係，售台裝備已有數十載歷史，這將會持續下去，中國在美台關係中，沒有任何發言權，特別是在確知有效的軍事硬體、軟體及能力方面。

    佛林今天受福和會邀請在台北晶華酒店出席「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，與國內外專家學者、退伍將領，包括前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、日本第32任海上幕僚長武居智久、日本第34任陸上自衛隊陸上幕僚長岩田清文、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）、前韓美聯合司令部副司令任浩永等人座談。

    針對外媒解讀中國藉「習鄭會」展現緩和的政治姿態，是為五月「川習會」降溫。佛林今天接受《自由時報》專訪時說，目前美國處於有利的位置，從過去幾個月的「午夜之錘」、「絕對決心」到最近的「史詩怒火」，我想沒有人應去質疑美軍的投射能力與致命性，台灣國軍正在做的事情，以及從文人民選領袖獲得的支持，提升「全社會防禦」的努力，這是建構嚇阻力的重要步驟，更有助於避免台海爆發危機或戰爭。

    佛林說，現在全球已經有兩場區域戰爭正在發生，俄烏及中東戰爭仍持續，最不需要的就是在台海爆發另一場衝突，這應非任何人的目標，努力解決當前發生的事情，對每個人都會有所幫助。

    至於中國是否會試圖藉此軟化或干預美國對台軍售立場，佛林直言，「這是美國和台灣之間的事情，我不認為這與中國要做什麼有任何關係」。他說，美台之間具有長期的關係，且幾十年來一直向台灣供售武器，因此他認為這種情況會持續下去。

    佛林強調，「我不認為中國在美台關係間有任何發言權」，尤其是涉及已知有效的軍事軟、硬體及作戰能力方面。

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