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    「辛樂克」明增強為今年首強颱！11/14前高溫炎熱 下週三北部變天

    2026/04/11 18:39 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    下週二前注意高溫、炎熱和防曬！中央氣象署預報，明天起到下週二（14日）各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨，下週三（15日）有一道微弱鋒面通過，北部變天；另外，中度颱風「辛樂克」最快在明天升級為強烈颱風，將成為今年第一個強颱。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天清晨北部、東北部地區有一點零星短暫陣雨，但白天起天氣恢復穩定，並持續到下週二都是好天氣，要注意的是高溫和炎熱，且紫外線強，要注意防曬，各地白天都超過30度。

    「下週三有另一道微弱鋒面通過，北部變天」，劉沛滕表示，屆時北部及東北部氣溫稍下降，且桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨的天氣，竹苗地區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    劉沛滕表示，下週四、五（16、17日）兩天，迎風面地區水氣較多，屆時基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    劉沛滕指出，下週六（18日）東北風稍微再增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    另外，今年第4號颱風「辛樂克」已經在今天凌晨升級為中度颱風，劉沛滕表示，它仍有持續增強的趨勢，最快在明天增強為強烈颱風，將會是今年第一個強颱，但因距離台灣很遙遠，不會直接影響到台灣的天氣。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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