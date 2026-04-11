逃過2次墜機死劫......高雄警官睡夢中猝逝同事悲嘆

高雄市警局公關室兩線三星警官林正立今在睡夢中猝死，他生前曾任職空中警察隊，並遭遇2次墜機意外幸運生還。（記者許麗娟攝）

高雄市警局公關室57歲的兩線三星警官林正立，今（11）日傳出在家中睡夢中猝逝，林正立在警界服務30多年，曾任職於內政部警政署空中警察隊（現併入空勤隊），並曾經歷2次生死關頭幸運大難不死，他的傳奇遭遇也讓他常與同仁分享，並用來鼓勵後進。

據與林正立共事的同仁指出，林正立個性熱心、積極正面，時常鼓勵後進、為後進加油打氣，尤其他曾經歷生死一瞬間的墜機故事，每次聽到他訴說這段過往，對人生及職場上的態度也都能更正向去面對。

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林正立在調任高雄前，20多年前曾在空中警察隊服務，他曾跟同仁說，約20年前在他結婚前夕，當時駐地在台東，一次從台東機場起飛前往山區進行救援任務，回程要將人載送至台北時，飛至宜蘭上空時，突然下起豪雨、視線極度不佳，當時搭乘的海豚直升機決定迫降宜蘭蘇澳，但降落時尾旋翼疑似掃到電塔導致直升機翻覆，機上3人均奇蹟生還，不過林正立當時因頭部受傷昏迷，獲救醒來後已躺在醫院。

在這次嚴重墜機事件前，林正立也曾因勤務搭乘2人座輕型直升機發生墜海事件並獲救，人生經歷2次生死關頭均奇蹟生還，這次卻在睡夢中猝逝，讓同仁都相當錯愕，家人更是悲痛萬分，高市警局公關室已全力協助家屬處理後事，至於詳細死因仍待進一步釐清。

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