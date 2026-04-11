本報專訪》「川習會」前中國態度放軟？美前將領：對話是好事 但邪惡不能被姑息

美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

外界關注中國在5月「川習會」前是否刻意放軟姿態，美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）今（11日）受訪表示，兩國元首對話能避免戰爭，這對雙邊關係、區域和全球都有益；但針對國內部分論調認為台灣不應挑釁中國、不需斥資強軍，佛林直言，「這世界上存在著邪惡，而邪惡絕不能被姑息，必須被擊敗」。

佛林今天受福和會邀請在台北晶華酒店出席「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，與國內外專家學者、退伍將領，包括前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、日本第32任海上幕僚長武居智久、日本第34任陸上自衛隊陸上幕僚長岩田清文、菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B. Guinid）、前韓美聯合司令部副司令任浩永等人座談。

請繼續往下閱讀...

針對5月「川習會」會如何影響美中及台灣關係，佛林說，他不會去猜測是否會改變，但他重申已經倡議多年的觀點指出，當國家之間不交談時，往往就會走向戰爭；反之，若保持對話就不會交戰。他強調，本世紀將由美中關係來定義，當這些國家領袖坐下來交談、相互了解，絕對比互不理睬來得好，因為這些關係將有助於未來克服危機，甚至避免更糟的情況發生。

然而，針對台灣內部有聲音認為不應花費巨資擴軍以避免激怒中國，佛林語重心長地重申，看看當今世界發生的事情，「這世界上存在著邪惡，而邪惡是無法被姑息的，邪惡必須被擊敗」。他強調，保衛人民、安全、領土完整和國家主權，是台灣人民的首要原則與責任。這不僅是政治領袖或軍事將領的責任，更是全體文人公民的共同責任。他提醒，世界上有邪惡的政權，且往往傾向於傷害那些不保護自己的人，當邪惡來敲門時，有準備總比沒準備好。

佛林從2021年至2024年出任美軍太平洋陸軍司令，回顧中國過去10多年的軍事擴張，他坦言「令人擔憂」指出，共軍的能力增長、現代化措施以及部隊訓練的改變，在2014年至2016年期間開始匯集。他形容中國20多年來的行徑是漸進的、陰險的且不負責任的，中共不應將這種陰險的脅迫滲透全球與區域，他們更透過脅迫、法律戰和資訊戰來傾斜天平，加劇了這種危險的發展軌跡。

不過，佛林也指出，目前美國處於一個有利的位置，考量到歐洲和中東的情勢，沒有人應該去質疑美軍的投射能力及致命性，他認為這在近幾個月中已獲驗證，從第一次針對伊朗核設施的「午夜之錘」行動開始。

佛林說，台灣國軍正在做的事情，以及從文人領導層所獲得的支持，使其得以提升「全社會防禦」能力，這都是建構嚇阻的關鍵步驟，也有助於避免台海爆發危機或戰爭。

美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

美國前太平洋陸軍司令佛林（Charles A. Flynn）11日在台北接受本報專訪。（記者方瑋立攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法