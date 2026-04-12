家暴法修法方向只補後端 空窗期致命風險「無法」解

新北市土城去年發生謝姓家暴男違反保護令，當街砍死張姓妻子、小姨子，震驚社會。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

家暴悲劇層出不窮，立法院提案要求相關部會修家庭暴力防治法第卅一條，增列「違反保護令者」可採電子監控，不過目前相關部會修法內容著重於違反保護令後的「後端」處理，過去常有還沒拿到保護令，被害人已遭家暴者痛毆的案例。法界認為應修法第十四條或十六條，在核發保護令時即導入監控機制，才能真正達到預防效果。

新北市去年發生謝姓家暴男違反保護令當街砍死張姓妻子、小姨子驚悚命案；同月台北市信義區也發生劉姓嫌犯因感情糾紛，持刀攻擊谷姓夜店女公關，谷女在前兩個月便申請保護令，沒想到卻在保護令核發當晚遇害。

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保護令核發前 屢見恐怖情人

然而，類似家暴案件並非僅限於「違反保護令」情形；實際上很多家暴案在保護令尚未核發前，被害人即遭攻擊。台北市南港區去年有名金髮男持安全帽痛毆妻子，而女方早在一週前即已報警申請保護令，卻仍未等到核發便再度受害。

法務部統計，二〇二〇年至二〇二三年法院平均核發保護令時間，緊急保護令為一．〇八日，暫時保護令為廿卅．卅六日，通常保護令為五十二．〇八日，顯示保護令存在明顯「致命空窗期」。

修法電子監控 只適用防逃

因現行修法方向，相關部會仍聚焦於違反保護令後以電子監控，作為未羈押時的替代處分。法界普遍認為，現行修法方向過度偏重於「後端」處理機制，且現行電子監控設計之目的，在於防止被告逃亡，與家暴案件中「即時保護被害人」的需求本質上有所差異，恐難有效回應實務上風險。

法界建議 強化前端預防

有資深法官指出，現行電子監控由防逃導向的科技監控中心負責，人力與設備已近飽和，若大量納入家暴案件恐影響運作。相較之下，應強化「前端預防」，建議於第十四條及第十六條的保護令核發階段即導入電子監控，並由警察機關執行，以提升即時保護效果。

銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎則表示，保護令申請至核發期間形成「司法空窗期」，核發前後的監控機制均有檢討必要，建議第卅一條可增列附加條件，針對具暴力前科、跟蹤騷擾、精神疾病或處於離婚訴訟等高風險加害人，加強管制與評估。

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