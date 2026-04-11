美伊開戰來首次！談判前夕美艦穿越荷姆茲 展現航行自由

荷姆茲海峽。（路透資料照）

首次上稿 23:37

更新時間 23:48

在美國和伊朗準備於巴基斯坦舉行談判之際，美國海軍至少有2艘軍艦，已通過先前一直被封鎖的荷姆茲海峽，這是美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗以來，美國海軍軍艦首次穿越這條重要水道。

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《華爾街日報》報導，2艘美國海軍飛彈驅逐艦11日通過了荷姆茲海峽。美國政府官員表示，此舉為「航行自由行動」。這2艘飛彈驅逐艦並未護送任何被困在荷姆茲海峽的商船，它們由東向西穿越該海峽進入波斯灣，然後再次經過該海峽返回阿拉伯海。

美國海軍的突然行動，正值荷姆茲海峽通行受限之際。儘管美國和伊朗在4月7日達成停火協議，停止互相攻擊2週，但油輪和其他船隻仍在猶豫是否要通過該海峽。這是因為伊朗未明確宣布要重新開放該海峽，以及對潛在水雷的擔憂。美國政治新聞網站Axios報導，「（美國海軍）這次行動旨在增強外界對商船能夠安全通過該海峽的信心」，並指出，「這次行動並未與伊朗協調」。

但伊朗外交部表示，1艘美國驅逐艦曾接近荷姆茲海峽東側，但在收到伊朗軍隊的警告後返回。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）11日指出：「1艘美國驅逐艦從阿拉伯聯合大公國富查伊拉港（Fujairah）駛向荷姆茲海峽，但在收到伊朗軍隊的警告後撤退。我們強烈警告該驅逐艦，如果它再次接近荷姆茲海峽，我們將開火。我們也警告巴基斯坦，如果此類事件再次發生，我們將在30分鐘內進行打擊，伊朗和美國之間的談判也將受到影響。」

目前尚無法證實伊朗所指的驅逐艦是否與美國政府通報的驅逐艦是同1艘。

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