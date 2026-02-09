北投溫泉湯屋憾事 情侶雙雙不治

台北市北投區一家溫泉湯屋，昨天發生一對情侶雙亡事件。警方封鎖現場調查。（記者王冠仁翻攝）

台北市北投區一家溫泉餐廳，昨天發生一起兩人接連猝死的事件。警方起先以為是情侶相約泡湯出意外，追查後才發現，原來是在該處任職的四十六歲李姓男子，安排郭姓女友到自家湯屋，但他因為要在停車場工作，於是讓郭獨自泡湯。李男叮嚀其他員工幫忙照看郭女，不久後員工發現叫喚郭女沒反應趕忙告訴李，李跑進湯屋查看郭女時疑因心臟病發，倒地昏迷，兩人最終雙雙喪命。

女泡湯昏迷不治 男疑心臟病發亡

台北市消防局在昨天下午五時四十四分接獲報案，北投區行義路某家溫泉湯屋人員聲稱有泡湯民眾昏倒。救護人員到場時，在浴池內發現四十六歲郭姓女子已明顯死亡，李姓男子則倒臥在池外地板上失去呼吸心跳，他被送往榮總急救，但於晚上七時許不治。

由於兩人並非高齡長者，消防員起先擔心可能是湯屋內有危害氣體，檢測後並沒有測出超標的硫化氫或一氧化碳氣體。

警方調查，昨下午三時許，郭女進入湯屋泡湯，在該處任職的李男因為忙於工作，無法一起泡湯；李擔心郭女獨自一人在湯屋泡湯恐生意外，還拜託其他同事經過湯屋處，要幫忙留意一下郭女情況。下午五時許，受託員工經過湯屋處叫喚郭女卻沒聽到回應，急忙告訴李男；李男得知後，火速趕往湯屋查看郭女情況，但卻忽然失去意識倒地。

警方勘驗現場，發現湯屋內牆壁上方有預留通風孔，初步排除並非是危害氣體所致；警方在場也沒有發現外力介入或打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。警方不排除郭女泡湯過久昏迷猝死，李男疑因目睹女友身亡過度激動導致心臟病發，但兩人詳細死因仍有待相驗釐清。

