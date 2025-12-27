收賄198萬關說台電供電 鄭亦麟起訴 求刑14年

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設198萬元關說台電供電，台北地檢署昨起訴，求處14年徒刑。（資料照）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設一九八萬元，助其向台電爭取饋電容量，且有六〇一萬元不明財產；台北地檢署昨依違背職務收賄、財產來源不明及洗錢等罪，起訴鄭男、東煒創辦人陳健盛父子及鄭的父母、弟弟六人，起訴書中直指鄭「操控台電公司人員如線偶、視電力如私產」求處十四年徒刑。

以國家重要政策為由 施壓核准

鄭等三名在押被告移審後，鄭亦麟承認收賄及洗錢，法官諭知三百萬元交保及科技監控八個月，陳氏父子二百萬元交保，三人均限制出境出海及住居。

檢方調查，陳氏父子四年前計畫在北市設「網路資料數據中心暨儲能設備」申請供電，台電考量松湖地區為供電瓶頸區域，無法核准。鄭受託向不知情的台電蕭姓副總經理稱，此案是經濟部關心案件，為雲端資料中心、國家重要政策，希望優先核准供電。

檢痛批操控台電 視電力如私產

蕭誤認確為國家政策，克服困難核准給東煒卅二MW（百萬瓦）電力，隔年鄭再次說項，最終取得四十二MW電力。事後鄭向東煒邀功，陳家以顧問費名義匯一九八萬元到鄭弟帳戶，鄭再與家人透過簽立假顧問契約、分次提領現金等方式掩飾金流。鄭亦麟帳戶另有六〇一萬元，無法提出合理說明。

檢方認為，鄭亦麟利用其實質影響力，讓東煒拿到饋電容量，對電力申請的公平競爭及台電合理經營破壞甚鉅，且犯後態度不佳，求刑十四年；鄭的父母、胞弟涉洗錢各求刑兩年，陳氏父子審理時若認罪，各求刑一年六月，否認則求刑三年六月。

