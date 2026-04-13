避開中東領空！賴總統22日直飛史瓦帝尼「不過境」 關鍵行程全曝光

總統出訪非洲友邦記者會，總統府發言人郭雅慧說明。（記者廖振輝攝）

總統府今宣布，賴清德總統4月22至27日將親自率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍將共同領軍，彰顯台灣走向世界、攜手友邦共榮發展的承諾；行程採取直飛不過境，也會避免飛越中東地區，維持安全原則。

總統府發言人郭雅慧、外交部次長吳志中召開記者會說明行程規劃。郭雅慧表示，今年適逢史瓦帝尼王國國王登基40週年暨58歲華誕，史國國王以親簽信函誠摯邀請賴總統出席相關慶典，為了積極正面地回應史方熱情邀約，同時展現對邦交國的重視，希望為雙邊合作注入新動能，賴總統決定4月22至27日率團訪問史瓦帝尼。

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郭雅慧指出，此次出訪主題為「台史同慶，攜手共榮」，賴總統期許達成三項共榮目標。第一、「安全共榮」，台史在農業、公衛、教育、婦女賦權及再生能源等領域累積具體豐碩成果，未來將進一步合作興建戰略儲油槽，提升史國能源安全。

她說，第二是「經濟共榮」，史瓦帝尼是非南關稅同盟以及非洲大陸自由貿易區的重要成員，未來台灣將在史國推動台灣產業創新園區，協助台商佈局全球，也連結非洲市場，為當地創造更多的就業機會，打造堅實互惠的戰略夥伴關係，也促進國家的繁榮發展。

郭表示，第三是「數位共榮」，台灣期盼協助史瓦帝尼引入智慧醫療以及遠距醫療系統，跨越地域限制、縮短數位落差，攜手守護友邦的人民健康。

吳志中進一步說明，官式行程部分，賴總統預計會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談、簽署聯合公報，以及見證兩國外長簽署中華民國台灣政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定、拜會王母等事項。

在雙邊合作方面，賴將聽取台灣產業創新園區及戰略儲油槽簡報、見證台商簽署投資意向書、視察駐史瓦帝尼的醫療團智慧醫療門診，出席婦女創業小額信貸循環基金成果等活動；另將出席史王登基40週年及58年華誕雙慶典、史國國宴，也將宴請僑胞等。

吳志中回應媒體提問表示，此次採取直飛、沒有過境規劃，秉持舒適、安全、便利、尊嚴的原則；至於是否跟他國元首會面，他說，參加史王誕辰慶典，賴總統自然會在現場跟其他國家元首見面、問候，一定會有所意見交換；為了秉持安全原則、避免危險情況，將不會飛越中東地區，此行也沒有邀請朝野立委同行。

賴清德總統4月22至27日將親自率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府發言人郭雅慧開記者會說明行程規劃。（記者陳昀攝）

賴清德總統4月22將親自率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部次長吳志中說明行程規劃。（記者廖振輝攝）

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