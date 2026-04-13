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    首頁 > 政治

    立委施壓公務員關切中國咖啡進軍台灣？ 鄭正鈐說話了

    2026/04/13 10:50 記者洪美秀／新竹報導
    有藍委施壓公務員擬替中國咖啡進軍台灣？新竹市立委鄭正鈐也回應了。（照片取自網路貼文）

    有藍委施壓公務員擬替中國咖啡進軍台灣？新竹市立委鄭正鈐也回應了。（照片取自網路貼文）

    新竹市昨天網路社群傳出貼文稱「疑似某鄭姓立委替瑞幸咖啡施壓公務員」，引發新竹政壇討論，有網友也提到這名鄭姓藍委與放高利貸剝削越南何姓友人過從甚密，何姓女子去年4月還疑似號召移工幫鄭姓立委造勢，就連329藍白為柯文哲辦活動，鄭姓立委也出席。

    對網友的指控，新竹市國民黨立委鄭正鈐辦公室在臉書發文回應稱是受理民眾陳情，請相關機關及主管提供說明，尊重主管機關依法行政與行政中立。

    這篇貼文也引發網友發酵，包括鄭正鈐與剝削放高利貸越女何氏卿交好，還有鄭正鈐過往各種欠款欠債紀錄，包括去年大罷免期間鄭正鈐與中國的交流等，如今傳出鄭正鈐疑似為引進中國瑞幸咖啡施壓公務員，也讓新竹人再度回想鄭正鈐擔任立委的各種狀況。

    鄭正鈐回應指出，辦公室確曾依民眾陳情，就相關法規適用問題請主管機關提供說明，目的在於釐清個案所涉法規及主管機關權責分工。但未要求任何機關違法放行、作成特定結論，或為特定個案、特定對象提供任何差別待遇。並稱立委辦公室受理民眾陳情，並請主管機關就法規與權責提供說明，原屬日常問政與選民服務。任何個案是否符合我國法令規範，均應由主管機關依法審認，絕非可由任何人以不當方式介入。辦公室尊重主管機關依法行政及行政中立原則，對扭曲事實、混淆視聽說法，也嚴正澄清。

    有藍委施壓公務員擬替中國咖啡進軍台灣？新竹市立委鄭正鈐也回應了。（資料照）

    有藍委施壓公務員擬替中國咖啡進軍台灣？新竹市立委鄭正鈐也回應了。（資料照）

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