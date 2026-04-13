李貞秀恐遭開鍘、哭喊要養5個小孩 詹凌瑀嘆：請神容易送神難

週刊報導指出，黨高層日前私下找李貞秀談去留問題，沒想到李哭喊自己有5個小孩要養，暗示若要她走就要「展現誠意」。詹凌瑀對此表示，這件事應證了「請神容易送神難」。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題、爆料新竹市長高虹安拿了前民眾黨主席柯文哲700萬一事，讓民眾黨內部十分頭痛。週刊報導指出，黨高層日前私下找李貞秀談去留問題，沒想到李哭喊自己有5個小孩要養，暗示若要她走就要「展現誠意」。媒體人詹凌瑀對此表示，這件事應證了「請神容易送神難」。

詹凌瑀提到，原本民眾黨內部可能盤算著，靠國籍爭議讓綠營動手，就能兵不血刃地解決李貞秀的立委資格問題，沒想到李貞秀不只找了律師準備隨時開戰，面對柯文哲、黃國昌等高層的私下勸退，更是直接祭出「苦肉計」，在密談中哭訴有5個孩子要養，若沒了立委工作，生活費沒著落，甚至暗示高層若要她走，就得拿出「誠意」。

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詹認為，這種把政黨誠信與公職去留當成討價還價籌碼的作法，讓原本就焦頭爛額的白營更顯尷尬。而更諷刺地是，柯文哲私下雖對幕僚說要她走人，但一見到本人哭啼就心軟，甚至還在受訪時蹦出一句「人情、世故、義理」，聽在那些被李貞秀失言波及的黨內要角耳裡，恐怕比起傻眼，更多的是無奈。

詹凌瑀表示，當初民眾黨為了吸納不同背景的人選，卻沒料到會引來一個掌握黨內祕辛、且深諳「情緒勒索」的燙手山芋。現在這場茶壺裡的風暴越演越烈，民眾黨要如何止血，考驗的不只是柯、黃的政治智慧，還有這張「新政治」招牌背後，到底還剩多少本錢。

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