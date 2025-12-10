高醫大生打工遭無照酒駕男撞死／父穿愛子白袍 上法庭討公道

陳姓醫大生在醫院實習，並外送打工賺生活費，遭酒駕、無照的吳男開車撞死。（陳父提供）

台中市廿三歲洗車工吳叡旻今年三月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的廿二歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭昨天開庭審理，陳男父親穿上兒子衣褲、白袍，用二千多字淚訴希望國民法官重判還兒子公道，吳男則當庭表示：「真的不是故意的、知錯了」求輕判，全案今天將進行宣判。

此案昨天國民法庭開庭審理，陳男擔任體育主播的父親，特別穿上兒子的衣、褲、白袍代替他出庭，當庭用二千多字闡述對兒子驟逝的悲痛，無法原諒吳男犯下最惡劣的酒駕肇事犯行，強調「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑」，希望國民法官能重判。

公訴檢察官則就酒駕致死、肇逃致死兩罪，建議量處八年至九年六月、四年至五年六月，應執行十年至十一年六月。

公設辯護人則主張，吳男犯後一時恐慌逃逸，但最終鼓起勇氣到派出所自首，主張符合自首減刑，且不構成累犯，建議兩罪量處六年四月、一年二月，應執行七年。

審判長問吳男是否認錯 陳父離開法庭

審判長劉柏駿最後詢問吳男，是否要對陳男父親認錯？吳男一度語塞，後來才轉向陳父，不過陳父當庭起身離開法庭，吳男才說，自己真的不是故意的，知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

