    政治

    張又俠落馬後反倒有三大風險 矢板明夫：台灣要隨時做好準備

    2026/01/26 07:45 即時新聞／綜合報導
    矢板明夫分析，張又俠落馬在短期內可能降低中國軍事冒進風險，但長期來看，反而可能孕育出更不可預測的危險，提醒台灣要隨時做好準備。（歐新社）

    中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立兩人因涉嫌「嚴重違法違紀」遭調查，隨著兩人落馬，原本有7名成員的中央軍委，目前僅剩軍委主席習近平與另一名副主席張升民。資深媒體人矢板明夫分析，張又俠落馬在短期內確實可能降低中國軍事冒進的風險，但長期看，權力高度集中反而可能孕育出更不可預測的危險，台灣要隨時做好準備。

    矢板明夫認為，張又俠落馬後有人認為習近平主導的軍中清洗行動會削弱共軍戰鬥力，對台海和平有利，這種看法在短期內確實有其合理性，有三點可以佐證。矢板明夫指出，首先共軍在未來一兩年，內部清理「餘孽流毒」勢在必行，在此氛圍下高階軍官人人自危，保命保位是第一優先，此時攻台並不現實。

    第二，一批具有實戰與組織經驗的將領被清洗後，軍中將出現真空，這波整肅代表一段時間內共軍「無人可用、無人敢用」的局面。第三，反腐十多年卻越反越腐，更諷刺的是被查辦的多數將領，都是習近平親手提拔的人，最高權力的威信被重創，一旦黨中央無公信力，日後再搞政治動員是否有人真心相信，恐怕要打上問號。

    矢板明夫認為，上述多半只是短期效應，而從中長期來看，風險可能會更加上升，大致可分為三點，未來習近平將會更孤立，身邊不可能再有「直言相諫」、「共商大事」的對象，一旦權力集中、制衡減少，極端決策出現的風險就會提高。

    矢板明夫指出，未來軍隊最重要的能力不是專業判斷，而是揣摩上意，這種資訊過濾極為可能讓習近平進一步與現實脫節；最後一點則是現代戰爭核心已經改變，「老將軍」往往熱衷於討論「上一場戰爭」，這次清洗等同於是以激進手段淘汰整個世代，換上一批更年輕、對新科技接受度更高的指揮層。矢板明夫提醒，這種人事更新速度，是其他國家軍隊難以做到的，這可能成為中國軍隊的新優勢，也正是台灣最不能掉以輕心之處。

    矢板明夫總結，張又俠落馬在短期內確實可能降低中國軍事冒進的風險，但長期來看，權力高度集中等因素，反而可能孕育出更不可預測的危險，台灣要隨時做好準備。

