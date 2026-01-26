回饋鍵盤俠人身攻擊留言 簡煥宗:2/17「線下見面會」

高市議員簡煥宗宣告對於人身攻擊留言將逐一蒐證，過年前半線下見面會。（記者王榮祥翻攝臉書）

民進黨高市議員簡煥宗臉書粉專近期屢遭人身攻擊留言，他上週PO出高市內惟派出所外觀照，宣告本週起將截圖蒐證，2/17過年前邀鍵盤俠們舉辦「線下見面會」。

簡煥宗說，平常面對粉專上各種「創意十足」的酸言酸語，只要不涉及人身攻擊，他一向佛系看待，偶爾回應一下；畢竟身為公眾人物，偶爾充當大家的「情緒回收桶」或「出氣包」，也算是一種積陰德，另類的選民服務。

請繼續往下閱讀...

但最近大概是快過年了，有些人似乎興奮過頭、罵得特別起勁，甚至連某些特定人物也跑來湊熱鬧；面對這份惡意滿滿的「厚愛」，決定要來個暖心大回饋。

他指出，從這星期開始，凡是涉及人身攻擊的留言，都會非常貼心地一一截圖蒐證，預計在2月17日過年前，誠摯邀請這幾位熱情的鍵盤俠，一起到高雄鼓山內惟派出所，舉辦一場溫馨的「線下見面會」。

到時候不僅會隨機發送春聯與紅包袋讓鍵盤俠沾沾喜氣、做個紀念，還會順便盡地主之誼，推薦旗津、鹽埕、鼓山的必去景點與美食餐廳，保證讓鍵盤俠這趟「筆錄之旅」充實又難忘！

民進黨高市議員簡煥宗每天清晨站帶著「本人」旗幟站街頭拜票。（記者王榮祥翻攝臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法