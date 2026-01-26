為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    岩崎茂揭台日疫情合作細節 感嘆日本欠台灣太多

    2026/01/26 03:02 駐日特派員林翠儀／東京26日報導
    行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂在全日本台灣連合會新年會上致詞。（記者林翠儀攝）

    行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂在全日本台灣連合會新年會上致詞。（記者林翠儀攝）

    行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂25日在台僑團體「全日本台灣連合會」新年會上致詞時爆料，2019年武漢肺炎疫情爆發時，最初有許多關鍵資訊，都是透過台灣政府先行告知日本，他表示，長期以來，日本從台灣獲得了許多支援與協助，但日本卻始終沒能好好回報，他希望以後能夠持續推動雙方進行更多實質的合作。

    岩崎茂表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發生於2019年，但真正被世界所認識，大約是在2020年1月中下旬。他在2020年1月初到台灣參加前參謀總長沈一鳴的喪禮，一下飛機，幾乎是被「半強制」地帶走，首先被帶到的是國防部，接著是疾病管制局（CDC）。

    當時台灣方面告訴他，中國那邊似乎出現了一種不明病毒，並詢問他日本政府是否已經掌握相關資訊。由於當時他在日本政府擔任顧問，所以立刻打電話向當時的官房長官菅義偉確認，但得到的回答是「什麼都不知道」。

    他指出，台灣方面則已經掌握到武漢出現異狀，並且有大量人員外逃，因此早在1月2日就召開了應變會議，決定讓大陸（中國）人士返國，並限制其入境台灣。這些措施，都是在疫情尚未被國際社會廣泛認知之前就已經採取的。就在那段期間，台灣政府即時向日本提供了大量重要資訊，日本後來採取的一些應對措施，包括後來廣為人知的「鑽石公主號」事件，其實最初有許多關鍵資訊，都是透過台灣政府先行告知日本的。

    他表示，日本在很多方面都受到了台灣極大的幫助，卻始終沒能好好回報，這讓他感到非常慚愧。今後，關於台灣的各項事務，他也希望能夠持續推動更多實質的合作。

