    政治

    霍諾德獨攀101紅遍世界 中國網友驚覺台灣可以用Netflix

    2026/01/25 22:27 即時新聞／綜合報導
    霍諾德徒手攀爬101成功，讓台灣再次被國際看見。（資料照）

    霍諾德徒手攀爬101成功，讓台灣再次被國際看見。（資料照）

    美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今日徒手攀爬101成功，讓台灣再次被國際看見。對此，杜承哲醫師表示，「今天就是世界和台灣一起開了一場派對，但是中國人不能看Netflix，連入場券都自己放棄了」。

    杜承哲在臉書分享一名中國網友發的貼文，該網友說，霍諾德徒手攀爬101的消息他身邊每個會講英文的朋友都知道，但他常去健身房攀岩的朋友是因為他在社群分享消息後才知道，讓網友無奈表示，「這感覺很微妙，好像台灣是International community（國際社會）的一部分，而中國大陸才是一座孤島」。留言區的中國網友也才驚覺，「台灣居然可以用Netflix！」

    對此，杜承哲說，今天就是世界和台灣一起開了一場派對，但是中國人不能看Netflix，連入場券都自己放棄了，才驚覺自己沒有參與感，也沒有存在感的一天。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「中國人不適合知道太多，這樣會增加洗腦跟維穩的難度

    」、「無知又大聲昭告天下大概就那樣的感覺」、「中國就是一口超大的井」、「沒有Netflix國家=中國、俄羅斯、北韓、敘利亞」、「誰才是井底之蛙？」、「一直都是這樣啊，他們現在才意識到？」、「但是藍白想讓台灣也變成不能看的孤島」。

    中國網友感嘆，「中國大陸才是一座孤島」。（擷取自「杜承哲醫師」臉書）

    中國網友感嘆，「中國大陸才是一座孤島」。（擷取自「杜承哲醫師」臉書）

