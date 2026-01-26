為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    張又俠落馬真相？ WSJ：向美洩中國核武資訊、收賄拔擢李尚福

    2026/01/26 08:54 即時新聞／綜合報導
    《華爾街日報》引述知情人士說法，指稱張又俠遭調查原因，是因為涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等事件。（歐新社）

    《華爾街日報》引述知情人士說法，指稱張又俠遭調查原因，是因為涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等事件。（歐新社）

    中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官方宣布涉嫌「嚴重違法違紀」立案調查，成為最新一批遭整肅下台的解放軍高層。《華爾街日報》引述知情人士說法，指稱張又俠遭調查原因，是因為涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等案。

    根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，在中國國防部24日宣布對張又俠展開調查前，中國軍方高層搶先舉行一場簡報會，會中指控張又俠涉嫌向美國洩漏中國核武計畫的核心技術資料，關鍵線索疑似來自上週被宣布調查的中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍。簡報會中提及，當局調查顯示，在追查顧軍案時發現張又俠涉及危害中國核子項目的安全，但案件相關細節並未在會中說明。

    此外，知情人士指出，在這場簡報會中也提到，張又俠在負責軍事硬體設施研發及採購等重要機構期間透過提拔軍官來換取巨額錢財，其中最重大的就是張又俠收受大筆賄賂協助前國防部長李尚福升職。而李尚福先前因嚴重違紀違法，在2024年6月被開除黨籍軍籍，取消陸軍上將軍階。

    知情人士透露，習近平已委派一個特別工作小組，對張又俠在2007年至2012年擔任瀋陽軍區司令員期間的工作成果進行深入調查，表明此次調查的力度之大。和張又俠、劉振立有關的晉升軍官者，所有通訊器材都已被當局沒收，這數千名軍官未來可能是成為調查目標。

