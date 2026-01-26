為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    逾350人落海！菲律賓渡輪沉沒已釀7死 官民聯手搜救

    2026/01/26 09:20 即時新聞／綜合報導
    菲律賓一艘渡輪26日凌晨在南部海域沉沒，截至目前已尋獲7具遺體，搜救工作仍在持續當中。（圖擷自X）

    菲律賓一艘渡輪26日凌晨在南部海域沉沒，截至目前已尋獲7具遺體，搜救工作仍在持續當中。（圖擷自X）

    菲律賓政府26日證實，一艘載有逾350名乘客的渡輪當天凌晨在菲律賓南部沉沒，已有至少215名乘客獲救，並尋獲7具遺體，搜救工作仍在持續當中。

    美聯社報導，菲律賓海岸防衛隊人員表示，貨客兩用渡輪M/V Trisha Kerstin 3當時載有332名乘客與27名船員，在從港口城市三寶顏（Zamboanga）前往蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo）途中，疑似遭遇技術故障後沉沒。

    海岸防衛隊並公布了獲救乘客人數，及截至目前尋獲的罹難者遺體數。渡輪翻覆地點附近的巴西蘭省（Basilan）省長哈塔曼（Mujiv Hataman）告訴美聯社，獲救乘客以及2具遺體已被送往省會伊薩貝拉市（Isabela）。

    哈塔曼在伊薩貝拉碼頭表示：「我在碼頭這裡接收了37人。不幸的是，其中已有2人死亡。」由於26日天氣良好，菲律賓海岸防衛隊、海軍以及民間漁船隊伍正持續在巴西蘭省附近海域展開搜救。

    菲律賓風暴頻繁，且船隻維護不良、超載情況普遍，加上安全法規執行不力，海上事故相當常見。1987年12月，渡輪唐納巴茲號（Dona Paz）與一艘油輪相撞後沉沒，造成4300多人喪生，成為全球和平時期最嚴重的海難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播