逾350人落海！菲律賓渡輪沉沒已釀7死 官民聯手搜救

菲律賓一艘渡輪26日凌晨在南部海域沉沒，截至目前已尋獲7具遺體，搜救工作仍在持續當中。（圖擷自X）

菲律賓政府26日證實，一艘載有逾350名乘客的渡輪當天凌晨在菲律賓南部沉沒，已有至少215名乘客獲救，並尋獲7具遺體，搜救工作仍在持續當中。

美聯社報導，菲律賓海岸防衛隊人員表示，貨客兩用渡輪M/V Trisha Kerstin 3當時載有332名乘客與27名船員，在從港口城市三寶顏（Zamboanga）前往蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo）途中，疑似遭遇技術故障後沉沒。

請繼續往下閱讀...

海岸防衛隊並公布了獲救乘客人數，及截至目前尋獲的罹難者遺體數。渡輪翻覆地點附近的巴西蘭省（Basilan）省長哈塔曼（Mujiv Hataman）告訴美聯社，獲救乘客以及2具遺體已被送往省會伊薩貝拉市（Isabela）。

哈塔曼在伊薩貝拉碼頭表示：「我在碼頭這裡接收了37人。不幸的是，其中已有2人死亡。」由於26日天氣良好，菲律賓海岸防衛隊、海軍以及民間漁船隊伍正持續在巴西蘭省附近海域展開搜救。

菲律賓風暴頻繁，且船隻維護不良、超載情況普遍，加上安全法規執行不力，海上事故相當常見。1987年12月，渡輪唐納巴茲號（Dona Paz）與一艘油輪相撞後沉沒，造成4300多人喪生，成為全球和平時期最嚴重的海難。

