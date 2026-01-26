為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    法國攔截疑似俄國影子艦隊油輪 印度船長遭拘留

    2026/01/26 09:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國海軍在地中海攔截「格林奇號」油輪。該油輪被懷疑是受制裁的俄羅斯「影子艦隊」的一部分。（美聯社）

    

    1艘油輪25日被法國海軍在地中海攔截，原因是涉嫌違反對俄羅斯制裁運輸石油，其印度籍船長已被拘留並接受訊問。

    根據《美聯社》報導，法國馬賽（Marseille）檢察官辦公室表示，「格林奇號」（Grinch）在駛離航線並抵達福斯灣錨地（Gulf of Fos-sur-Mer）後，58歲的印度船長被移交給司法機關，所有印度船員都被扣留在船上。

    馬賽檢察官辦公室指出，由法國海事憲兵土倫調查小組與馬賽船舶安全中心共同進行調查，內容涉及「格林奇號」未懸掛有效國旗的指控。

    「格林奇號」來自俄羅斯西北部的摩爾曼斯克，被懷疑是受制裁的俄羅斯「影子艦隊」（shadow fleet）的一部分。據信俄羅斯利用1支由400多艘船隻組成的艦隊，來規避因其對烏克蘭發動的戰爭而受到的制裁。

    這支艦隊由一些老舊的船舶和油輪組成，所有者都是不透明的實體，其註冊地址位於非制裁國家，並懸掛這些國家的國旗。

    據法國司法部門稱，「格林奇號」船長將於2月受審，罪名是船員涉嫌拒絕合作。

