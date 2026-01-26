美護理師遭執法官員擊斃 目擊證人：沒見死者持槍、政府說謊

美國聯邦移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃37歲男性護理師普雷蒂。（法新社）

2名目擊者指出，37歲的加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti），24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯接近聯邦執法人員時，並未持有任何武器，直接駁斥川普政府官員的指控。官方試圖將這起「對1名倒臥地面男子的槍擊」，描述為正當防衛行為。

美國聯邦移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，開槍擊斃普雷蒂，引發家屬、地方領袖，以及好萊塢藝人強烈批評。英國「衛報」25日報導，1張靜態畫面顯示，普雷蒂在遭聯邦探員推擠前數分鐘，正以手機拍攝現場影像，不久後即遭槍殺。

請繼續往下閱讀...

美國國土安全部（DHS）聲稱，普雷蒂持有1把手槍和彈藥，執法人員係基於自衛動機而開槍，但現場手機錄影曝光後，外界嚴重質疑聯邦政府的說法。

這2名目擊者的說法，來自於已提交至明尼蘇達州聯邦法院的宣誓書（sworn affidavits），為「美國公民自由聯盟」（ACLU）代表明尼阿波利斯示威者，對國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及其他負責指揮該市移民掃蕩行動的國安官員，提起訴訟的一部分。

其中1名證人為拍攝到最清晰致命槍擊畫面的女性，另一人則為住在附近的醫師，後者指證在案發後，聯邦人員一度阻止其對中彈者施予醫療救助。2名證人的姓名在對外公開的法院文件中均已被遮蔽。

在證詞中，拍攝畫面的女性證人自稱是「針對兒童從事人體藝術彩繪的表演工作者」。她表示，自己是在前往工作途中到達現場，因為「我一直參與社區觀察行動，因為記錄移民暨海關執法局（ICE）對我鄰居所做的事情非常重要。」

她描述普雷蒂在試圖協助另一名被聯邦探員推倒在地的觀察者時，遭聯邦人員撲倒制伏的驚恐過程。1名聯邦探員隨後對普雷蒂與他試圖協助的女性噴灑化學刺激劑。

該名女性證人明確表示，她並未看到普雷蒂持有任何槍械，「探員把那名男子推倒在地上。我沒有看到他碰觸任何1名探員，他甚至沒有轉向他們。他看起來不是在反抗，只是在試圖幫助那名女子站起來。我沒有看到他拿著槍。他們把他摔到地上。4、5名探員壓在他身上，然後他們就開始開槍。他們對他開了很多槍……我不知道為什麼要開槍。他只是想幫忙。我距離他只有5英尺，他們就這樣對他開槍……」

她接著說：「我看過國土安全部發布的聲明，那不是真的。那名男子並沒有持槍接近探員。他是拿著手機在拍攝。他只是試圖幫助1名女子站起來，他們就把他壓倒在地。」

她還說：「我感到非常害怕。才過了幾個小時，他們就在我面前射殺1名男子，我甚至不敢回家，因為我聽說探員正在找我。我不知道他們找到我之後會做什麼。我唯一知道的是，他們沒有說出真相。」

第二名證人為1名29歲醫師，他表示自己從住處公寓窗戶目擊整起事件。槍擊發生前，他看到普雷蒂對探員大聲喊話，但「沒有看到他攻擊探員，也沒有看到他持有任何武器。」

槍擊後，該名醫師試圖進入現場施救，卻一度遭到阻止。「一開始ICE探員不讓我過去，但現場沒有任何探員對傷者施行心肺復甦術（CPR），而我可以判斷傷者情況極為危急。我堅持要求讓我評估他的狀況。」

當醫師終於獲准接近傷者時，他表示，自己對於傷者側躺在地感到困惑，但聯邦人員並未進行急救處置，而是「看起來是在計算他身上的彈孔數量。」

該名醫師指出，傷者背部「至少有3處彈孔」，此外左上胸部有1處彈孔，頸部可能還有1處槍傷。「我檢查脈搏，但沒有感覺到心跳。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法