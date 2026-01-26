把握暖陽！ 今高溫上看26度 明起北台灣轉濕冷

把握暖陽！ 今高溫上看26度 明起北台灣轉濕冷2026/01/26 06:51 即時新聞／綜合報導
今日白天台灣各地高溫約23至26度，感受溫暖舒適。（資料照）
中央氣象署指出，今日（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨。
氣溫方面，台灣各地清晨低溫普遍約15至18度，局部地區溫度會再低一些，尤其高山地區在夜間及清晨路面易結冰，行車用路及登山時請注意路況，而白天台灣各地高溫約23至26度，感受溫暖舒適；另外，中南部地區清晨及馬祖夜間易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾注意交通安全。
空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
週二（27日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫下降，週三（28日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，降雨增多，中部以北部及東北部地區有局部短暫雨，花東地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
週二低溫預測，台灣各地及澎湖15至18度，金門13度，馬祖11度，高溫方面北部、宜蘭及澎湖、金門17至22度，中部及台東22至25度，南部26至27度，馬祖13至15度。
週四（29日）清晨仍受輻射冷卻效應影響，白天氣溫回升，週五（30日）各地大多為多雲到晴，水氣減少，只有在東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。
國際都市天氣：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|16 ~ 27
|18 ~ 26
|19 ~ 26
|17 ~ 24
今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）