「鳳山光之季」2/7登場 黃埔新村提前點亮光影藝術

黃埔新村迎新年。（記者陳文嬋攝）

高雄市「鳳山光之季」二月七日登場，黃埔新村提前將光影藝術延伸入眷村，傳統眷村建築在光影交織下，呈現出獨特時光交錯感，公所將推出黃埔食光小旅行，讓民眾以五感體驗眷村時光。

黃埔新村為台灣第一代眷村，保存最完整日治時代軍事宿舍群，文化局透過以住代護計畫，引進民宿、文創等，融合歷史、傳統、創新，成為新興文創聚落，民眾穿梭巷弄，感受新奇與巧思。

請繼續往下閱讀...

「鳳山光之季」二月七日登場，文化局提前妝點黃埔新村中軸道路，打造多盞景觀燈迎賓，搭配創意燈飾光彩奪目，以每晚6時至10時感受最佳光影效果。

春節期間高掛大紅燈籠，襯托年節喜氣洋洋氣氛，也將推出限量藝術家聯名斗方、手寫春聯快閃、定時導覽及元宵市集等。

「鳳山光之季」推出黃埔食光小旅行，除了專業導覽，帶領民眾穿越眷村時光隧道，並推出DIY窗花饅頭，體驗手作美味。

店家也推出「吃、喝、住、買、玩」全方位優惠方案，民眾黃埔「走春」尋寶、拍照，體驗最道地眷村年味！

值得一提的是，黃埔新村原本是日式和風建築，但因戰後眷村居住需求，陸續變動格局或修改，加上在住民巧思下，打造台式復古風、港式風情等，樣式多元混合，將歷史建築與多元創意完美融合，成為穿越時空的文化體驗。

文化局設有黃埔借問站，扮演重要在地領路人角色，全年無休協助民眾探索巷弄，還能預約導覽解說，了解黃埔新村今昔故事。

「鳳山光之季」2月7日登場，黃埔新村提前點亮光影藝術。（記者陳文嬋攝）

「鳳山光之季」2月7日登場，黃埔新村提前點亮光影藝術。（記者陳文嬋攝）

「鳳山光之季」2月7日登場，黃埔新村提前點亮光影藝術。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法