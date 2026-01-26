台中大嚕嚕米+1！ 躺在台中公園日月湖超悠閒

嚕嚕米出現在台中公園，躺在日月湖實在太悠哉了。（市府提供）

2026中台灣燈會的展場在中央公園，從2月15日小年夜點燈展到3月3日元宵節，今年主是60公尺寬的嚕嚕米家族（姆明Moomin），市府為讓民眾提早接近嚕嚕米，將在燈會前在台中市多處設置嚕嚕米，除了日前已先在市民廣場展示21公尺高的巨型嚕嚕米，更從即日在台中公園展示躺在日月湖的嚕嚕米氣偶，圓滾滾身軀悠游湖面，民眾忍不住喊實在太可愛，將展至3月3日止。

今年中台灣燈會，市府攜手 Rights and Brands Asia（RBA）引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」，主燈為嚕嚕米，為引起話題，市府日前在市民廣首先展示21公尺高的巨型嚕嚕米，展至元宵節，吸引不少民眾前往打卡。

請繼續往下閱讀...

中台灣燈會今年在中央公園舉行，全國最大的60米寬巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，而嚕嚕米不只出現在中央公園及市民廣場，即日起，民眾到台中公園，就可看到嚕嚕米躺在日月湖上，非常悠閒。

躺著的氣偶長12米、寬7.9米、高5.8米，建設局指出，為呈現最佳的布展效果，專業團隊連日來反覆充氣測試定位，昨天進行最終調整後已完成，即日起正式展出至3月3日止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法