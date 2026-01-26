冰風暴強襲美國東南！ 逾萬架航班取消、百萬戶停電

受暴風雪影響，「FlightAware」數據顯示，原訂在25日起飛的美國航班中，有超過1萬800架次航班被取消。圖為紐約拉瓜地亞機場。（彭博）

美國東部及南部25日被一場大規模冬季風暴侵襲，超過1萬架次航班被取消，造成超過100萬戶停電。

綜合外媒報導，這場強烈冬季風暴席捲美國南部及東部，美國國家氣象局於24日晚間表示，大範圍的降雪與凍雨正威脅著近1.8億人，超過美國總人口的一半，風暴影響路徑從落磯山脈南部一路延伸至東北的新英格蘭地區，風暴在橫掃美國南部之後，於25日移入東北部地區，預計將在華盛頓、紐約到波士頓一帶降下約30至60公分的積雪量。

請繼續往下閱讀...

最新預報顯示，從25日至26日上午，俄亥俄河谷到東北部地區將出現大雪，東南部大部分地區和大西洋沿岸中部地區預計將出現降雨和凍雨。美國國土安全部表示，包括哥倫比亞特區在內的17個州於24日宣布進入天氣緊急狀態。

航班追蹤網站「FlightAware」數據顯示，24日有超過4000架次的航班被取消，而在原訂在25日起飛的美國航班中，有超過1萬800架次航班被取消，航空分析公司「睿思譽」（Cirium）指出，截至25日上午為止，這場風暴已經成為自從疫情以來規模最大航班取消事件。

此外根據統計，截至美東時間25日下午2點16分，全美有超過100萬戶停電，其中有33萬戶位於田納西州，密西西比州與路易斯安那州各有超過10萬戶停電，其他受影響的州還包括德州、肯塔基州、喬治亞州、西維吉尼亞州與阿拉巴馬州。

受冬季風暴影響，全美有超過100萬戶停電。圖為紐約布魯克林大橋。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法