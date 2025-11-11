傳淫照示威元配 小三盼少賠被駁回

台中一名人夫和應召女發生婚外情，小三高調傳照片給元配示威，元配告上法院一審判賠35萬，小三上訴盼少賠遭駁回。（記者陳建志攝）

台中一名人夫偷吃應召女，小三卻高調傳兩人上汽車旅館，還有人夫的私處照給元配示威，元配一狀告上法院，求償六十萬精神慰撫金，台中地院一審判賠卅五萬，小三認為太多上訴二審，強調與人夫認識時，元配與人夫的關係已名存實亡，侵害人妻配偶權的情節非屬重大，希望將精神撫慰金減少至十萬，法官不准判駁回。

判決指出，這名人夫從前年七月起至去年一月二日止與張姓小三發生婚外情，並高調向元配表示，懷有其先生的孩子，先生已向她求婚，甚至還傳她與人夫開著元配的車子到汽車旅館偷情，以及人夫的私處照片給元配示威、騷擾，元配怒提侵害配偶權告訴，向張女求償六十萬元。

審理時張女表示，前年七月從事應召女子期間結識人夫，人夫時常找她訴說心事，並對她百般關心，坦承有與人夫發生性行為，但辯稱懷有身孕、傳送人夫私處照片、表示人夫已經對她求婚等說法都是虛構。

張女表示，已知道錯誤並向元配道歉請求寬恕，強調與人夫已無聯繫，並稱人妻與丈夫婚姻早有裂痕，侵害配偶權情節應非屬重大，希望減少精神慰撫金。

一審法官認為，張女和人夫發生婚外情，除有兩人在高鐵車廂內依偎及親吻照片，兩人也坦承發生性關係，侵害配偶權明顯，審酌雙方收入、財產與實際加害情形，判決張女應賠償元配卅五萬元，張女認為賠償金太高上訴二審。

張女在台中高分院審理時表示，兩人認識時，元配和先生婚姻關係早已出現問題，侵害人妻配偶權的情節非屬重大，且已向元配致歉請求原諒，加上要奉養母親，希望將精神撫慰金減少至十萬。

法官認為，兩人交往且發生性行為三次，侵害被偶權屬實，且兩人交往期間人夫婚姻關係仍存在，就算兩人關係不佳，也不影響其應受保護的配偶權，認為原審卅五萬精神慰撫金為適當，判決駁回，可上訴。

