詐騙漏洞 代書兼簽證人可逕辦買賣借貸／買地竟多3筆 險淪人頭遭冒貸

東勢地政事務所承辦員察覺有異主動查證，成功阻詐。（民眾提供）

2025/08/14 05:30

代書搞鬼 冒貸5百萬

〔記者歐素美／台中報導〕家住桃園的黃姓男原住民，委託具有簽證人資格的代書友人，要在桃園購買土地種植茶葉，不料，該名代書鑽漏洞，疑假冒其名義購買台中市和平區與宜蘭交界偏僻的三筆原住民保留地，還到東勢地政事務所設定抵押五百萬元，因屬持分土地且向私人借貸，東勢地政所人員覺得可疑連繫黃男，才發現這起疑似詐騙案件，黃男表示將提告代書。

東勢地政事務所查證阻詐

東勢地政事務所日前接獲代書辦理借貸抵押登記五百萬元，共一甲六分的原保地，三筆都是廿五分之廿四持分，而且土地位於台中、宜蘭交界的荒涼山谷，十分偏僻，周邊更無出入道路通行，這種出入困難也無法耕作的深山「狗屎地」，竟可以簽證方式向私人借貸數百萬，直覺不尋常，因此去電地主黃男查證。

黃男以為詐騙兩度拒接

黃男接到地政所電話，一度以為是詐騙，兩次拒接，幸東勢地政所人員不放棄，黃男接獲電話才趕緊南下東勢地政事務所說明，東勢所也駁回設定抵押。

黃男表示，他想在桃園一帶買地種茶葉，因此將身分資料交給代書友人處理，結果在未被告知的情況下，名下突然有三筆遠在台中的原保地，據東勢所資料顯示，六月中代書在東勢所完成過戶登記後，七月中即申請抵押設定向私人借貸五百萬元，幸虧東勢地所承辦員細心察覺有異，主動打電話給他查證，否則他就被冒名借貸，淪為詐騙受害人，黃男也質疑為何他未提供印鑑證明，代書卻有辦法買賣土地及設定抵押？

代書裁判兼球員 待防堵改善

東勢地政事務所表示，代書因兼具簽證人身分，所以不需黃男的印鑑證明，即可辦理土地買賣及借貸，裁判兼球員淪為漏洞，有待相關機構設法防堵改善。

