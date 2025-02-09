裝監視器檢舉鄰居交通違規45次／法官:報復性檢舉 5萬4全撤罰

檢舉人把監視器對準曾女住處，再擷圖檢舉曾女違規45次，法官認為已違法侵害曾女隱私，目的不正當，判決罰單全部撤銷。 （示意圖，記者張瑞楨攝）

2025/02/09 05:30

一個月進出家門未打方向燈

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名曾姓女子與某鄰居相處不睦，鄰居在自宅裝監視器對準曾女住處，短短一個月拍下曾女開車轉彎未打方向燈四十五次，警方依此對曾女開罰高達五萬四千元，曾女打行政官司請求撤罰；台中高等行政法院認為，檢舉人裝監視器非為了維護自身利益，而是進行報復性檢舉，還侵害曾女隱私，判決罰單全部撤銷。

判決指出，住彰化縣田中鎮的曾女，前年七月至八月間，被鄰居於自宅屋簷下裝監視器，擷取她駕駛轎車進出家門畫面，將曾女至少四十五次轉彎未打方向燈的影像，寄給彰化縣警察局檢舉交通違規，警方根據影像開出四十五張罰單、每張罰鍰一千二百元；曾女不服提起行政訴訟。

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警依影像 一口氣開出45罰單

曾女主張，這是報復性檢舉，與監視器嚇阻犯罪的用途不合，四十五張罰單都是警方同一天開出，她無法及時改善駕駛行為，已喪失行政裁罰敦促人民改進目的，聲明撤銷罰單。

台中高等行政法院審理認為，曾女違規屬實，構成道路交通管理處罰條例的「未依規定使用方向燈」，但不予處罰，因為法律雖然允許民眾檢舉，共同維護交通安全，卻衍生浮濫、報復性檢舉，甚至出現打著維護交通安全大旗，把檢舉當成生活重心的「檢舉達人」，立法旨意逐漸變質、氾濫。

對準鄰家 法官：已侵犯穩私

此外，檢舉人的監視器不拍攝自家門口，而是對準曾女住處，曾女的住處門口、庭院、正廳與右側房屋幾乎一覽無遺，目的不是防範宵小、維護自身利益，而是故意拍曾女與家人於住處的非公開活動，已侵犯曾女隱私，違反個人資料保護法。

法官並認為，曾女沒有打方向燈，但當地路況會與其他汽車擦撞的可能性低，交通危害輕微，不具高度社會公益性；至於警察接獲民眾的檢舉，除了審查違規是否屬實外，也應該要審查檢舉人提供的證據，取得過程與原因，是否在必要範圍、或具高度社會公益性等，若目的不正當就不應開單。

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